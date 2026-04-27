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Concurso Público: MP-AP deflagra Operação Gabarito em Mazagão

Livia Almeida

No final da tarde de domingo (26), o Ministério Público do Amapá (MP-AP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-AP), do Núcleo de Investigação (NIMP) e do Gabinete Militar da instituição, com apoio do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e da Polícia Militar do Amapá (PM/AP), deflagrou a “Operação Gabarito” para dar cumprimento a nove mandados de busca e apreensão em Mazagão. O objetivo é apurar suposta fraude no Concurso Público da Prefeitura Municipal.

A investigação se iniciou com o intercâmbio de informações junto à Superintendência da Polícia Federal no Amapá (SR/PF/AP) que, após diligências in loco, apurou que diversos indivíduos — incluindo gestores da Prefeitura de Mazagão — se reuniram de maneira ordenada para supostamente fraudar o certame, ocorrido na manhã e tarde deste domingo (26).

As apurações iniciais indicam que os investigados supostamente articularam a venda do gabarito das provas de todos os cargos para pessoas vinculadas a eles, por valores que variaram de R$10.000,00 até R$30.000,00, a depender do cargo almejado.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos aparelhos celulares e anotações que corroboram a tese ministerial. Com efeito, as investigações prosseguirão para confirmar a participação, a repartição de funções e os valores auferidos com as práticas delituosas dos suspeitos.

Os investigados, em caso de comprovação dos delitos de associação criminosa e por comprometer a credibilidade do certame seletivo, poderão ser condenados a penas que superam nove anos de reclusão.

“A Operação Gabarito evidencia a atuação integrada das instituições de persecução penal no enfrentamento à criminalidade organizada e reafirma o compromisso do MP-AP com a defesa da ordem jurídica, da transparência administrativa e da igualdade de oportunidades, a fim de proteger a credibilidade dos processos seletivos de acesso aos cargos públicos”, afirmou a promotora de justiça e coordenadora do Gaeco, Andréa Guedes.

Serviço:
Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Amapá
Texto: GAECO/MP-AP

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