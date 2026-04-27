Embrapa Amapá levou produtos da bioeconomia inclusiva à Feira Brasil na Mesa

A Embrapa Amapá apresentou ao público da Feira Brasil na Mesa, evento realizado em Planaltina (DF), sabores e potencialidades da sociobiodiversidade amazônica. O evento, realizado de 23 a 25 de abril na Embrapa Cerrados, integrou a programação comemorativa do aniversário da Embrapa e reuniu iniciativas voltadas à inovação, à produção de alimentos e à valorização da cultura brasileira.

Em parceria com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), o setor de transferência de tecnologias da Embrapa Amapá organizou também a exposição e degustação do açaí em pó, produzido pela cooperativa Amazonbai, uma iniciativa de agroextrativistas do arquipélago do Bailique (Macapá-AP) que gera cerca de 60 empregos diretos e mais de 500 indiretos.

Representando a Embrapa Amapá, a chefe-geral Cristiane Ramos de Jesus, o chefe-adjunto de Transferência de Tecnologias, Daniel Montagner, e a pesquisadora Vânia Beatriz participaram da programação, que incluiu exposição de tecnologias, rodadas de negócios, apresentações culturais e atividades de fortalecimento da agricultura brasileira.

No espaço “Estação Delícias Brasileiras”, a Embrapa ofertou ao público degustações de açaí tinto, bebida fermentada alcóolica que faz parte do portfólio de pesquisas da Embrapa Amapá e da Embrapa Agroindústria Tropical (CE), além de outros sabores produzidos também pelo empreendimento de bioeconomia do Amapá, Flor de Samaúma, com os frutos cupuaçu e taperebá. Os visitantes saborearam ainda o palmito de pupunheira cultivada no Campo Experimental do Cerrado, km 43 da BR-210 (AP).

Cultura e saberes tradicionais

A participação da Embrapa Amapá também incluiu a composição de uma cesta de produtos regionais entregue pela Diretoria da Embrapa ao presidente da República durante a abertura oficial do evento. A iniciativa reuniu iguarias adquiridas de fornecedores do Amapá, como mel, gengibirra, geleia, e sabonetes fabricados a partir dos óleos amazônicos extraídos das sementes de pracaxi, andiroba e copaíba.

Os produtos foram acondicionados em artefatos tradicionais confeccionados com fibras naturais, como o paneiro de arumã e o jamanxi de cipó-titica, produtos florestais não-madeireiros pesquisados pela Embrapa Amapá. A ação destaca a riqueza da biodiversidade amazônica, o conhecimento tradicional associado ao uso sustentável dos recursos naturais, reforçando a importância da integração entre ciência e saberes locais.

Durante o evento, a equipe da Embrapa Amapá também prospectou parcerias com outras Unidades da Empresa, com foco na ampliação de tecnologias e no desenvolvimento de novos materiais adaptados às condições da região do Estuário Amazônico.

A Feira Brasil na Mesa foi promovida pela Embrapa, em parceria com o Sebrae e a ApexBrasil, reunindo vitrines tecnológicas, palestras, trilhas ecológicas e ações de apoio ao produtor rural, como serviços de regularização e acesso a crédito. Entre os destaques da programação, o açaí foi apresentado como símbolo da integração entre pesquisa, inovação e sustentabilidade. A cultura, tradicional da Amazônia, tem sido estudada para adaptação a outras regiões do país, como o Cerrado, evidenciando o papel da ciência no desenvolvimento de soluções produtivas e sustentáveis.

Fiquei por dentro de toda a programação do Brasil na Mesa: https://www.embrapa.br/feira-brasil-na-mesa—

Dulcivânia Freitas, Jornalista DRT/PB 1063-96

Núcleo de Comunicação OrganizacionalEmbrapa Amapá

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

Macapá/AP

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