Abertas inscrições para Mestrado em Recursos Hídricos

Inscrições vão até 3 de maio. Vagas são destinadas a candidatos com nível superior.

* Por Daniela Barros (Estagiária Assesp / Unifap)

Supervisão de Jacqueline Araújo (Assesp/Unifap)

Estão abertas, até o dia 3 de maio de 2026, as inscrições para o Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (ProfÁgua). As inscrições são realizadas exclusivamente via internet, no site https://app.unesp.br/sispg/processo-seletivo/aluno-regular/9956/grh. Pela Universidade Federal do Amapá (Unifap), são ofertadas 14 vagas para as áreas em Instrumentos da Política de Recursos Hídricos e Regulação e Governança de Recursos Hídricos. Taxa de inscrição de R$ 98.

Das 15 vagas ofertadas, 11 são para ampla concorrência e quatro são para vagas de ação afirmativa, sendo uma para candidatos autodeclarados pretos, uma para candidatos pardos, uma para candidatos quilombolas ou indígenas e uma vaga para pessoas com deficiência. O formulário de autodeclaração está disponível em https://www.feis.unesp.br/#!/posgraduacao/profagua/processoseletivo5930/2026/edital-e-documentos/.

Podem se inscrever no processo seletivo candidatos com diploma de nível superior em qualquer área do conhecimento. As etapas da seleção são as seguintes:

1) Prova de conhecimentos específicos, a ser realizada no dia 24 de maio de 2026;

2) Avaliação do plano de pesquisa; e

3) Prova de títulos.

O resultado final será divulgado no dia 17 de julho de 2026. As aulas iniciam em agosto deste ano. Dúvidas sobre a seleção podem ser enviadas para o e-mail profagua@unesp.br.

Sobre o mestrado

O Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (ProfÁgua) é um curso de mestrado stricto sensu, gratuito, que proporciona formação aos profissionais, aliando teoria e prática, de modo a aumentar a eficácia de sua atuação na área de recursos hídricos.

As áreas de concentração são: “Instrumentos da Política de Recursos Hídricos” e “Regulação e Governança de Recursos Hídricos”. O ProfÁgua oferta quatro linhas de pesquisa: “Ferramentas Aplicadas aos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos”, “Metodologias para Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos”, “Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos” e “Segurança Hídrica e Usos Múltiplos da Água”.

O Profágua é um programa de pós-graduação em rede, sob coordenação da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp). Na Unifap, o curso é oferecido integralmente na modalidade presencial. Excepcionalmente, disciplinas optativas poderão ser ofertadas na modalidade virtual. As aulas ocorrem às quintas e sextas-feiras, das 18h às 21h30, e aos sábados, das 8h às 12h.

Saiba mais em https://www.feis.unesp.br/#!/profagua.

Serviço

Inscrições para o processo seletivo do Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (ProfÁgua)

Inscrições: até 3 de maio de 2026, no site https://app.unesp.br/sispg/processo-seletivo/aluno-regular/9956/grh.

Vagas: 15 vagas, sendo 11 ampla concorrência e quatro para ações afirmativas

Público-alvo: pessoas com nível superior

Taxa de Inscrição: R$ 98.

Edital:

https://www.feis.unesp.br/Home/Pos-Graduacao/profagua/2026/edital-001.2026_processo-seletivo-profagua-2026.pdf

Informações: profagua@unesp.br

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