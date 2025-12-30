terça-feira, dezembro 30, 2025
AmapáConsumidor

Equatorial informa sobre a padronização nacional do número de identificação das unidades consumidoras

Livia Almeida

Padronização atende determinação da ANEEL e traz mais segurança, rastreabilidade e eficiência no atendimento aos consumidores.

O Grupo Equatorial, em conformidade com a Resolução Normativa ANEEL nº 1.095/2024, informa que concluiu, até 31 de dezembro de 2025, a padronização do número de identificação das Unidades Consumidoras (UCs) e demais instalações de energia elétrica em todas as suas distribuidoras, presentes nos estados do Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas, Amapá, Goiás e Rio Grande do Sul.

A medida tem como objetivo aprimorar a rastreabilidade, a segurança e a eficiência operacional no relacionamento com os consumidores.

A nova numeração seguirá o padrão nacional estabelecido pela ANEEL e será composta por 15 dígitos, sendo, 10 dígitos sequenciais para identificação da unidade consumidora + 3 dígitos para identificação da distribuidora + 2 dígitos verificadores, conforme instruções da Agência. Essa padronização se aplica a todas as unidades consumidoras, inclusive aquelas com suspensão completa ou desligadas.

Como fica a fatura
Nas faturas emitidas pelas Distribuidoras de energia do Grupo Equatorial, o número padrão de 15 dígitos será fornecido com a identificação “Número da UC”, conforme padrão estabelecido pela ANEEL.

Com essa atualização, os números de parceiro de negócio e de instalação deixarão de existir. A fatura passará apresentando apenas o número da Unidade Consumidora, além das informações relacionadas ao consumo mensal do cliente e dados de vencimento.

É importante destacar que essa mudança não implica alterações contratuais para os consumidores e não terá impacto na continuidade do fornecimento de energia elétrica. Nos casos de alteração de titularidade, o número permanece o mesmo, sendo atualizado apenas o CPF/CNPJ do novo responsável, visto que o número de cadastro da unidade consumidora passa a ser vinculado ao imóvel e não mais ao consumidor.

Vale ressaltar que, durante o período de pelo menos um ano, os consumidores poderão consultar tanto o número antigo quanto o novo número de identificação nos canais digitais da distribuidora.
Por fim, a mudança será notada a partir de 1º de janeiro de 2026 e o ​​processo de atualização será realizado de forma automática, não sendo necessária nenhuma ação por parte do cliente da Equatorial.

Para mais informações, acesse o site: www.equatorialenergia.com.br ou em uma das Agências de Atendimento da Equatorial Energia.

Comunicação Grupo Equatorial

