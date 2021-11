Folhas de louro: contra insônia, açúcar no sangue, hipertensão arterial e gordura

A folha de louro é aromática, tradicionalmente utilizada na culinária de todo o mundo e não pode faltar na cozinha dos melhores gourmets. Com sabor forte, é normalmente usada no preparo de carnes, ensopados, caldos e sopas. Mas não é só na comida que a folha do loureiro tem seus dotes. Ela também é uma boa opção por suas propriedades medicinais.

A folha de louro fornece por volta de 320 calorias por 100 gramas de seu consumo. Rica em carboidratos e fibras, apresenta também gorduras saturadas e polinsaturadas. A pequena folhinha possui ainda vitaminas A, B, C e D, além de ser rica em minerais como cálcio, ferro, potássio e magnésio.

Por esta razão, é relevante conhecer cada uma das propriedades que tem certas plantas, especialmente as mais comuns que podemos obter em um jardim ou facilmente em uma loja, também podemos obter o benefício necessário e beneficiar o nosso corpo.

Neste caso, vamos falar sobre uma planta especial, que é freqüentemente usada como um tempero para saborear certos alimentos, como frango ou macarrão. É o louro, verifica-se que este não é apenas um bom tempero, mas também pode ajudar o nosso corpo e curar algumas doenças.

Benefícios da folha de louro para a saúde

O louro é uma planta que pode ser considerada comum, não é muito difícil de obter e pode ser comprada facilmente em uma loja de alimentos saudáveis ​​ou mesmo no mercado, por isso é necessário saber tudo o que podemos aproveitar.

Com todas estas maravilhas presentes, é claro que a folha do loureiro tinha que ser benéfica para uma série de itens na nossa saúde. Aqui relatamos alguns destes benefícios:

Na digestão

Seu forte cheiro estimula a produção de saliva e outras enzimas digestivas, que auxiliam na quebra de partículas de alimentos, promovendo a digestão saudável. É bastante conhecida por combater a azia e inchaço. Um chazinho desta folha também previne a constipação.

Na prevenção ao câncer

Compostos anticancerígenos estão presentes na folha do louro, como o ácido cafeico, quercetina, euganol e catequinas, que restringem o metabolismo das células do câncer da leucemia e câncer de mama. O fitonutriente Parthenolide também restringe o crescimento de células de câncer cervical.

Para problemas respiratórios

O chá desta erva é utilizado contra a febre e gripe, e auxilia no alívio do congestionamento nasal. As folhas também têm propriedades antibacterianas, ajudando a combater as bactérias da gripe.

Para o coração e no controle da hipertensão

A folha de louro contém colesterol zero e é rica em compostos que ajudam o coração como rutina, salicilatos, ácido cafeico e fitonutrientes. Eles reduzem as chances de desenvolver doenças cardíacas coronárias.

Também ajudam a melhorar a saúde do coração e torná-lo ativo. Além disso, aumentam o colesterol HDL (bom) e reduzem o colesterol LDL (ruim). O estresse, a ansiedade e a pressão arterial são também reduzidos pela sua ingestão.

Para diabéticos

Folhas de louro são úteis no combate ao diabetes tipo 2, pois aumentam a produção de insulina controlando o nível de glicose no corpo.

Propriedades anti-inflamatórias

O composto Parthenolide, presente no louro é anti-inflamatório. O óleo extraído pode ser utilizado para aliviar a enxaqueca e artrite.

Para pele

A folha de louro contém uma variedade de antioxidantes e de compostos antissépticos considerados benéficos para a pele.

Outros benefícios

O chá da folha de louro também é utilizado para manter a menstruação regular e aliviar a cólica. Além disso, reduz pedras nos rins, e também pode ser usado na higiene bucal.

Fraqueza e baixa energia, lacunas mentais, cistite, espasmos, sintomas pré-menstruais, dor de cabeça e enxaqueca, artrite, depressão, problemas nervosos ciáticos, infecções cutâneas, exaustão muscular, uretrite, distensão abdominal e gás, retenção de líquidos, ronco , otite, contraturas nos músculos e nervos; a maneira de aproveitar cada um dos benefícios que esta planta pode fornecer é simples, você só tem que começar a beber um chá dessas folhas da seguinte maneira:

Como fazer infusão com folha de louro

Para fazer uma infusão das folhas de louro, basta colocar água fervendo sobre um punhado de folhas e deixar em infusão por cerca de dez minutos. Entretanto, a folha de louro também tem contraindicações: não pode ser consumida por mulheres grávidas.

Ingredientes

30 gramas de louro (folhas secas)

1 Litro de Água

Procedimento e uso

Ferva a água e adicione as folhas secas, deixe por alguns minutos, então remova do fogo, cubra o pote e deixe-o parado até ficar fresco. Finalmente, você deve esticar a mistura e servir. Se você quiser, você pode usar um adoçante natural para o sabor do chá para melhorar. É melhor beber este chá de manhã em jejum e à noite antes de dormir.

Outros benefícios:

As folhas de louro nos oferecem uma boa dose de vitaminas A, C, Magnésio, Cálcio, Manganês, Potássio e Ferro.

As folhas de louro aliviam as dores no corpo. Quando você está muito cansado, recomenda-se que você cozinhe 5 folhas de louro em 1 litro de água e adicione-a à água do seu banho. Com isso, tome um banho na banheira por cerca de 15 minutos.

As folhas de louro são muito benéficas para ajudar com a dor da artrite. Para isso, esfregue o óleo de louro nas articulações inflamadas, e isso ajudará a reduzir a dor.

Essas folhas possuem propriedades antibacterianas e antifúngicas. Use uma compressa quente com a infusão de folhas de louro para curar infecções da pele.

Elas também podem melhorar a sensibilidade à insulina e são úteis na regulação do açúcar no sangue. Isso faz do louro uma ótima erva de escolha para aqueles que lidam com diabetes ou simplesmente quer um pouco mais de ajuda para manter o açúcar no sangue sob controle.

Elas ajudam na digestão, eliminando flatulências e cólicas. Também melhora as úlceras no estômago.

O consumo de folhas de louro em um chá pode ajudar a aliviar os sintomas de tosse, resfriado, gripe ou outros tipos de infecções respiratórias. Para isso, tome uma xícara de chá das folhas de louro todos os dias e aplique compressas quentes com uma infusão de folhas de louro. Uma infusão dessas folhas também pode ser usada como um enxaguamento no cabelo para manter a caspa fora da vista; O louro até atua como um repelente de insetos natural.

Fontes: Plantas que Curam; Tua saúde; Remédios caseiros;

