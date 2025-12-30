Nível do Rio Acre é aproximado de 15,40m em Rio Branco (AC)
Monitoramento do Serviço Geológico do Brasil indica que o ritmo de subida está mais lento
O Rio Acre está em ritmo lento de subida e pode ultrapassar a cota de 15,40 m, na capital Rio Branco (AC), conforme monitoramento do Serviço Geológico do Brasil (SGB). Em Xapuri (AC), o nível apresentou redução e permanência abaixo dos 11 m – inferior à cota de alerta. Na estação de Brasiléia (AC), a cota também apresentou redução nas últimas horas e está em 5,10 m. Os dados constam no Boletim de Alerta Hidrológico divulgado às 13h (horário de Brasília) e às 11h (horário local do Acre).
O monitoramento em tempo real pode ser acompanhado pelo Sistema de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Acre (SAH Acre).
O SGB iniciou, no sábado (27), a emissão de boletins de alerta hidrológico do SAH Acre em razão do grande volume de chuvas na região e da rápida elevação do nível do rio. Em Rio Branco, o rio ultrapassou a cota de inundação, inserida em 14 m, ainda na manhã de sábado.
Esses boletins apresentaram níveis dos rios para as próximas horas, contemplando as cidades de Rio Branco, Xapuri, Brasiléia e Epitaciolândia. Até o momento, oito boletins foram publicados.
Com o instrumento, o SGB informa sobre os níveis que o rio deve atingir nos municípios e possibilita antecipar cenários em cidades localizadas nas bacias. Dessa forma, auxilia as Defesas Cívicas e os órgãos municipais nas atividades de prevenção e apoio às situações afetadas pelas inundações.
Clique aqui para acompanhar os boletins disponíveis no portal SACE
Entenda as cotas
Por meio das chamadas “Cotas de Referência”, o SGB informa sobre os impactos associados aos níveis dos rios.
Cota de Atenção: possibilidade moderada de ocorrência de inundação;
Cota de Alerta: possibilidade elevada de ocorrência de inundação;
Cota de Inundação: os primeiros danos podem ser coletados no município;
Cota de Inundação Severa: danos severos ao município.
Núcleo de Comunicação
Serviço Geológico do Brasil
Ministério de Minas e Energia
Governo Federal