Desmatamentos, invasões de terras e outros problemas atingem indígenas na região da BR-319

As constantes ameaças sofridas pelos indígenas Karipuna, que vivem na área de influência da BR-319, em Rondônia, como desmatamentos e invasões de terras, são destaques do informativo mensal do Observatório BR-319 (OBR-319), lançado nesta semana e disponível aqui: https://bit.ly/3EgWycs.

O informativo mostra que a Terra Indígena (TI) Karipuna perdeu mais de mil hectares (ha) de floresta somente em 2021 e está entre as mais desmatadas da Amazônia Legal, liderando o ranking de desmatamento, em outubro, entre as 69 TIs monitoradas pelo OBR-319. Além disso, bateu o recorde da série histórica para o mês, com a perda de 145,53 hectares (ha).

A segurança alimentar dos Karipuna, que está comprometida por conta das invasões, também é abordada no informativo. Em relação ao desmatamento e queimadas, os rios da região estão secando causando uma série de problemas para os indígenas como a falta de peixes e prejudicando as árvores frutíferas.

“Todo ano a gente prepara o terreno para plantar, mas durante a pandemia, por causa das invasões, não pudemos fazer isso. No entanto, os invasores puderam entrar. Encontramos invasões a poucos quilômetros das comunidades e até barreiras em ramais. O meu povo não está tendo sossego e vive psicologicamente abalado. Ninguém dorme direito, come direito ou vive em paz. Nos ameaçam de morte, dizem que vão nos matar em emboscadas. Nós vivemos preocupados uns com os outros”, disse a liderança indígena, Adriano Karipuna.

Outra matéria de destaque do informativo relata o reforço na saúde indígena em Tapauá, com a capacitação de profissionais de 19 comunidades da TI Apurinã do Igarapé São João. Membros do OBR-319 participaram da cerimônia de abertura da capacitação, que também recebeu autoridades locais e da saúde indígena.

Já na sessão de monitoramentos há informações sobre o aumento de desmatamento em seis municípios, dos 13 que fazem parte da região da BR-319. Além disso, também aborda o aumento dos focos de calor das Unidades de Conservação (UC) monitoradas. Saiba mais sobre essas e outras notícias na 25ª edição do Informativo BR-319, acessando o site: www.observatoriobr319.org.br.

OBR-319

O Observatório BR-319 é formado pelo Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS), Casa do Rio, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), Fundação Amazonas Sustentável (FAS), Fundação Vitória Amazônica (FVA), Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam), Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB), Transparência Internacional Brasil, WCS Brasil e WWF-Brasil.

