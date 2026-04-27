Termina nesta quarta-feira o prazo para se inscrever no Programa Agente Local de Inovação do SEBRAE Amapá

Os candidatos concorrem a uma bolsa de R$ 5mil nas metodologias Ecossistemas, Produtividade e Rural em diversas regiões de Macapá e Santana, Porto Grande, Pedra Branca e Tartarugalzinho.

Amapá (AP), 27 de abril de 2026 – A inscrição para o Processo Seletivo do Programa Agente Local de Inovação (ALI) do SEBRAE/AP, em parceria com a EGaion, empresa de consultoria e soluções em Recursos Humanos, termina nesta quarta-feira, dia 29/04, como prazo final, após a prorrogação do mesmo.

As inscrições vão até às 18hs, pelo horário de Brasília, e deverão ser feitas exclusivamente online, no portal da EGaion – www.egaion.com.br -> Seleções -> Processo Seletivo SEBRAE/AP – ALI 01/2026 -> Ver detalhes -> Edital e Comunicados, sem pagamento de taxa.

Ao todo estão sendo disponibilizadas 46 vagas (já com cadastro reserva) sendo que são 9 vagas para os Agentes de Ecossistemas, 20 para a área de Produtividade e 17 vagas para Rural, com o valor de bolsa de R$ 5 mil.

Os agentes que forem atuar na metodologia Ecossistemas (com duração de 24 meses), vão ter como atividade desenvolver localmente os pequenos negócios exclusivamente na região de Macapá. Eles deverão aplicar ferramentas ágeis que trabalham o desenvolvimento de diagnósticos, levantamento e priorização de problemas, identificar, planejar e monitor a implantação da solução e mensurações inicial e final a partir de atividades de extensão tecnológica.

Já os bolsistas da metodologia Produtividade (com duração de 30 meses), deverão desenvolver atividades de extensão tecnológica que permitam avaliar o impacto da inovação na produtividade dos pequenos negócios, das regiões de Macapá e Santana. Entre as atribuições dos agentes bolsistas, por exemplo, está a aplicação de ferramentas que trabalhem a aplicação de diagnóstico, levantamento e priorização de problemas, identificação, testagem e validação de solução, planejamento e monitoramento da implantação da solução e mensurações inicial e final.

E na modalidade Rural (com duração de 24 meses), os agentes bolsistas terão a finalidade de promover o extensionismo tecnológico e estimular a pesquisa e o desenvolvimento de processos inovadores para as empresas rurais, tornando-as inovadoras e mais sustentáveis, das regiões de Macapá e Santana, Porto Grande, Pedra Branca e Tartarugalzinho. Entre as atividades estão: Identificar e sensibilizar propriedades e empresas rurais para participar do Projeto, que comporão a base mínima para aplicação da pesquisa de extensão tecnológica; Acompanhar, no mínimo, 12 e, no máximo, 15 propriedades e empresas rurais em cada Ciclo da Jornada ALI Rural (cada ciclo terá a duração de até 12 meses); Obter do produtor e empresário rural a formalização do comprometimento em participar do Projeto, bem como as assinaturas nos documentos previstos no projeto; Realizar diagnósticos e devolutivas; Elaborar relatórios técnicos de pesquisa; Realizar apresentações, entre outras funções.

Exigências Curriculares

Para as vagas de Ecossistemas a exigência é graduação completa em qualquer área de atuação, em curso reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e experiência, como profissional de nível superior, de, no mínimo, 6 meses em inovação (projetos de inovação; ambientes de inovação; ecossistemas de inovação; inovação no ambiente empresarial; inovação em ambientes digitais; transformação digital; gestão de comunidades e métodos ágeis) e/ou gestão de negócios. No entanto, os candidatos que comprovarem formação universitária nos cursos de: Administração; Engenharias; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Tecnologia da Informação; Ciência da Computação; Design; Sistema de Informação, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação, receberão três (3) pontos adicionais, limitados a seis (6) pontos durante a avaliação. E, os que comprovarem, também, experiência como profissional de nível superior acima de um (1) ano, também receberão pontuação adicional.

Para as vagas de Produtividade a formação acadêmica exigida é de graduação completa, em qualquer área de conhecimento, mas aqueles candidatos que tiverem diploma reconhecido pelo MEC nas áreas de Administração de Empresas; Engenharias; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Tecnologia da Informação; Ciência da Computação; Design; Marketing e Sistema de Informação receberão até três (3) pontos adicionais, limitados a seis (6) pontos. E, os que comprovarem experiência acima de 1 ano, em: administração de empresas privadas; finanças; comunicação; marketing, negócios industriais, projetos de inovação; ambientes de inovação; ecossistemas de inovação; inovação no ambiente empresarial; inovação em ambientes digitais; transformação digital; métodos ágeis, receberão pontuação adicional.

E para o Rural a exigência é também formação universitária completa em qualquer graduação, porém aqueles candidatos que tiverem diploma reconhecido pelo MEC nas áreas de Engenharia Agronômica, Engenharia Agrícola, Engenharia Florestal, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Pesca, Engenharia de Agrimensura e Cartográfica, Engenharia Ambiental, Medicina Veterinária, Zootecnia, Gestão do Agronegócio, Economia Rural, Biologia, Ciências Rurais, Administração Rural, Agroecologia, Administração, Economia, Ciências Contábeis e/ou Tecnólogos nas áreas: Agronegócio, Alimentos, Agropecuária, Gestão de Empresas Rurais, Gestão de Micro e Pequenas Empresas, Agronomia ou Agrimensura, Empreendedorismo, Irrigação e Drenagem e em Recursos Hídricos receberão três (3) pontos adicionais, limitados a seis (6) pontos. E candidatos com experiência comprovada, acima de 1 ano, em atividades relacionadas ao agronegócio e/ou realizadas em propriedade rural ou agroindústrias, receberão pontuação adicional.

Etapas do Processo Seletivo

O processo seletivo para os Agentes passará por 3 etapas, todas de caráter eliminatório e classificatório: a primeira é a avaliação de conhecimentos, a segunda é a análise curricular e de documentos e a última é a avaliação de habilidades e perfil.

O candidato pode consultar as informações completas do edital acessando o portal da EGaion – www.egaion.com.br -> Seleções -> Processo Seletivo SEBRAE/AP – ALI 01/2026 -> Ver detalhes -> Edital e Comunicados.

Sobre a EGAION : Empresa de consultoria e soluções em Recursos Humanos para o desenvolvimento de pessoas e processos, mantendo a efetividade estratégica. Especialista na aplicação dos seguintes serviços: Recrutamento e Seleção; Credenciamento; Processos e Pessoas. Mais informações: www.egaion.com.br.

Informações para Imprensa:

ToddaiCOM, Assessoria de Imprensa EGAION

Curtir isso: Curtir Carregando...