Comunidade Shalom realiza Retiro de Semana Santa

A Comunidade Católica Shalom realiza, nos dias 29, 31 de março e 1º de abril, o Retiro de Semana Santa. Com o tema “Jesus é o Senhor”, a programação tem por objetivo levar os fiéis a meditar os mistérios dos dias da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo.

De acordo com a responsável local da Missão Macapá , Joselina Rayol, “este evento iniciou-se para fazer com que os membros da comunidade pudessem mergulhar mais no espírito da Semana Santa”.

Segundo ela, começou como um retiro de espiritualidade do grupo e, aos poucos, foi se manifestando como uma forma de evangelização. “Hoje, ele é um evento aberto para qualquer pessoa que queira participar, que queira viver este momento de espiritualidade mais profunda”, ressaltou.

A proposta do tema tem inspiração nos ensinos do Papa Francisco sobre o perigo autorreferencialidade e será meditado com momentos de oração, pregações e músicas que remetem aos acontecimentos do Tríduo Pascal.

“O objetivo do tema é tirarmos nós, pessoas, coisas, acontecimentos do centro e fazer com que Jesus ocupe o centro da nossa vida e testemunharmos às pessoas que Jesus é o Senhor”, explicou Joselina Rayol.

O retiro reúne membros da comunidade dos municípios de Macapá e Santana. Neste ano, será na quadra da Escola Estadual Santina Rioli, no bairro do Trem. Em 2017, cerca de 300 pessoas participaram da programação entre jovens, adultos, casais. As crianças também possuem um espaço especial no evento com programação específica.

As atividades do retiro acontecem em horários alternativos às programações nas paróquias para que os participantes possam, também, integrar-se às celebrações litúrgicas paroquiais.

Comunidade Shalom

Comunidade Católica Shalom é uma Associação Privada Internacional de Fieis, com personalidade jurídica, reconhecida pela Santa Sé. A comunidade é formada por homens e mulheres que, na diversidade das formas de vida presentes na Igreja, engajam-se em uma vida comunitária e missionária com a finalidade anunciar o Evangelho.

Na Diocese de Macapá, completou 25 anos de atuação em março de 2018. Atualmente, além da capital do estado, possui um centro de evangelização em Santana e realiza atividades missionárias em outros municípios do interior.

Programação

Dia 29 (Quinta-feira Santa)

14h – Retiro

19h -missa da Ceia do Senhor na Catedral (Macapá e Santana juntos)

Dia 30 – (Sexta-feira Santa)

8h – Retiro

15h – Paixão do Senhor e Beijo da Cruz (Cada um em sua paróquia)

Dia 31 (Sábado Santo)

14h – Retiro

18h – Conceição (Macapá)

20h – São Pio (Santana)

Dia 1º – Domingo

14h – Retiro

18h – Missa na Paróquia N.S. da Conceição (Macapá e Santana)

