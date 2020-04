Macapá registra 146 casos confirmados de Covid-19

O Município de Macapá tem 146 casos positivos de Covid-19. Os dados foram atualizados na manhã desta sexta-feira, 10 de abril. O Município possui 608 notificações de casos suspeitos, 576 descartados, 53 em recuperação e um óbito.

Nas últimas 24 horas, 46 pessoas deram entrada nas Unidades Básicas de Saúde de Macapá, 34 no Lélio Silva e 12 no Marcelo Candia. As amostras foram coletadas e enviadas para análise. Nesse mesmo período, saiu um lote do Instituto Evandro Chagas com 135 resultados, 47 atestaram positivos para Covid-19. Além disso, dois pacientes atestaram positivo por meio de teste rápido realizado na UBS Lélio Silva.

Quando devo procurar uma UBS

A população pode buscar os serviços nas UBS’s Marcelo Candia e Lélio Silva quando apresentar os sintomas iniciais do vírus, como febre, tosse, dor de garganta e coriza e dificuldade respiratória para receber uma avaliação. Se após o procedimento o profissional entender que o quadro se encaixa em uma suspeita, ele realizará os procedimentos previstos no fluxograma de atendimento adotado pela Saúde municipal.

Secretaria de Comunicação de Macapá

Cássia Lima

