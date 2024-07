TRE Amapá realiza capacitação para pretensos candidatos em Macapá

O curso é aberto ao público e as inscrições já estão disponíveis.

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) realiza nos dias 15 e 16 de julho as capacitações do Projeto “Política e Cidadania: Responsabilidade de Todos”, na capital Macapá. O curso será realizado no auditório da Escola Judiciária Eleitoral (EJE-AP), localizado na sede do TRE Amapá, bairro Central. As inscrições são gratuitas e o evento é aberto ao público.

Link de inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/projeto-politica-e-cidadania-macapa/2516821?qrcode=true

O projeto, iniciativa da Escola Judiciária Eleitoral (EJE-AP), tem como objetivo capacitar pretensos candidatos para as Eleições Municipais de 2024. As palestras serão ministradas por servidores da Justiça Eleitoral do Amapá especializados nos temas abordados e são gratuitas, abertas ao público em geral.

Confira a programação:

Dia: 15/07/2024 (segunda-feira)

Horário: 08h30 às 12h30

Tema I – Registro de Candidaturas

Instrutora: Mylene Lages

Horário: 14h30 às 18h30

Tema II – Desinformação e Fake News

Instrutor: Heverton Luiz

Tema III: Propaganda Eleitoral – Parte I

Instrutor: Gerson Miranda

Dia: 16/07/2024 (terça-feira)

Horário: 08h30 às 12h30

Tema IV – Prestação de Contas

Instrutor: Moisés Campos

Horário: 14h30 às 18h30

Tema V – Segurança do Processo Eleitoral

Instrutor: Emanoel Flexa

Tema VI – Propaganda Eleitoral – Parte II

Instrutor: Gerson Miranda

Projeto Política e Cidadania: Responsabilidade de Todos

O Projeto Política e Cidadania surgiu em 2015 com o intuito de capacitar os pretensos candidatos das Eleições Municipais, levando de forma didática e com uma linguagem acessível os conhecimentos jurídicos e administrativos do processo eleitoral e os passos necessários para concorrerem a um cargo eletivo, de forma resumida e focada nos pontos mais relevantes que envolvem um pleito eleitoral.

No ano de 2024, o Projeto já capacitou pretensos candidatos da 7ª Zona Eleitoral (Laranjal e Vitória do Jari), da 1ª Zona Eleitoral (Amapá, Calçoene e Pracuúba) e 12ª Zona Eleitoral (Porto Grande e Ferreira Gomes).

Além da 2ª Zona Eleitoral (zona sul de Macapá) e da 10ª Zona Eleitoral (zona norte de Macapá, Itaubal e Cutias), o projeto também realizará a capacitação na 4ª Zona Eleitoral (Oiapoque) ainda neste mês de julho.

Link do site do TRE Amapá: https://www.tre-ap.jus.br/comunicacao/noticias/2024/Julho/tre-amapa-realiza-capacitacao-para-pretensos-candidatos-em-macapa

