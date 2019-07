TRE/AP abre mais um posto de atendimento ao eleitor no Super Fácil do Centro

Além dos cartórios eleitorais o atendimento ao eleitor está disponível nas unidades da rede Super Fácil da zona norte, sul, oeste e agora no centro da capital

Inaugurou nesta segunda-feira (29), mais um posto de atendimento da Justiça eleitoral, dessa vez no Super Fácil do Centro. No local é possível fazer o cadastramento biométrico obrigatório para as eleições de 2020, além de serviços de alistamento eleitoral, segunda via do título de eleitor, transferência de local de votação, certidões de quitação eleitoral, revisão para títulos cancelados e alteração de dados cadastrais, entre outros.

Além dos cartórios eleitorais o atendimento ao eleitor está disponível nas unidades da Zona Norte, Sul, Oeste e agora no centro da capital. Os postos instalados nos Super Fácil atendem de segunda a sexta-feira, das 8h às 14 horas, exceto o centro que funciona até as 18h.

O presidente do TRE/AP desembargador Rommel Araújo em pronunciamento, afirmou que hoje a justiça eleitoral se une para atender melhor a população. “Hoje nossa preocupação é com o eleitor novo, pois além de trabalharmos desenvolvendo o projeto Eleitor do Futuro, onde atendemos crianças mostrando para elas noções básicas de cidadania, é importante atendermos os jovens na faixa etária de 16 a 17 anos, onde o voto é facultativo e que são os novos eleitores, eleitores do presente. Nós como órgão da justiça eleitoral temos a responsabilidade de capacitar a juventude e mostrar a importância do voto, pois temos que auxiliar essa geração que não é mais permitido que os novos eleitores vendam seu voto, pois voto é cidadania. Eu acredito na juventude, eu acredito na cidadania e o TRE vai investir nesses eleitores do presente com a certeza da mudança” destacou.

A diretora do Super Fácil, Luzia Grunho, afirmou que a parceria com o TRE vai facilitar a rotina do eleitor que hoje sai da sua casa para resolver várias pendências. “Hoje o cidadão que procura o Super Fácil tem a oportunidade de encontrar em um só ambiente várias instituições, e isso vai facilitar a vida do eleitor que procura não só o TRE, mas outros serviços de atendimento ofertados pelo Super Fácil”, afirmou.

Durante a solenidade de inauguração os jovens Davi Chaves e Vitória Mastop, ambos de 16 anos, estudantes do 3º ano do ensino médio foram os primeiros a realizar o alistamento eleitoral, mesmo sendo facultado nessa idade. “Acho importante que jovens na minha idade tenham essa consciência de contribuir com a cidadania, pois agora tenho meu título e já posso exercer meu papel de cidadão”, disse o jovem Davi Chaves.

Participaram da solenidade de inauguração do novo posto de atendimento do TRE no Super Fácil Centro: O presidente do TRE/AP desembargador Rommel Araújo, diretora Geral do TRE Eliente Freitas, juiz membro titular do TRE Léo Furtado, juiz substituto do TRE/Ap Rivaldo Valente, a juíza da 1ª Vara Cível e de Fazenda Pública da Comarca de Macapá Liége Gomes, o diretor do Fórum de Macapá Ernesto Collares, senador do Amapá Lucas Barreto, deputada federal Aline Gurgel, procurador do estado Diego Bonilla, diretora do Super Fácil Luzia Grunho e vereador do município de Pedra Branca Alexandre Campos.

Para tirar o seu título, você precisa procurar o cartório eleitoral mais próximo de onde mora. Leve com você um documento oficial brasileiro de identificação (com informações de nome, filiação, data de nascimento e nacionalidade), um comprovante de residência recente (últimos 3 meses) e, para as pessoas do sexo masculino, um documento que comprove a quitação com o serviço militar (exigência de 1º de julho do ano em que completar 18 anos até 31 de dezembro do ano em que completar 45 anos). Não se esqueça de verificar se o atendimento em sua zona eleitoral exige agendamento prévio. Agora, se você precisa de uma segunda via, pode utilizar a versão digital do seu título. Baixe o aplicativo e-Título para seu celular (disponível para Android ou IOS) ou tire uma nova via impressa no cartório eleitoral.

