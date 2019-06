Unifap oferece 40 vagas para Licenciatura em Educação do Campo em Mazagão

A Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) está oferecendo 40 vagas para ao curso de Licenciatura em Educação no Campo: Ciências Agrárias e Biologia, para o segundo semestre de 2019, no Campus Mazagão. A graduação é destinada exclusivamente a pessoas sem formação na Educação Superior, que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente até a realização da matrícula, e que atendam aos perfis exigidos pelo edital.

As atividades do curso serão desenvolvidas nos períodos regulares de aulas, conforme calendário o acadêmico da UNIFAP, em horário integral.

As inscrições para o processo seletivo estão sendo recebidas somente via internet. O prazo vai do dia 30 de maio de 2019 à 09 de junho. Para mais informações, acesse o site do Departamento de Processo Seletivos e Concursos: https://depsec.unifap.br/index .php?c=pselec19

Baixe o Edital

Assessoria Especial da Reitoria