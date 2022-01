Prefeitura inicia convocação de profissionais da saúde aprovados em concurso público

No total, serão chamadas 118 pessoas que ingressarão no quadro efeito da Prefeitura de Macapá.

A Prefeitura de Macapá lançou nesta sexta-feira (28), o edital de convocação dos 118 profissionais da saúde que serão contratados para o quadro efetivo do município. Eles foram aprovados em concurso público para cargos de nível superior e médio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A medida é um reforço para a instituição no combate à pandemia da Covid-19.

Serão 38 enfermeiros, 14 farmacêuticos, três nutricionistas, dois fisioterapeutas e 61 técnicos em enfermagem que passarão pela fase documental, prevista para acontecer nos dias 01 e 02 de fevereiro. Em seguida, eles serão submetidos aos exames médicos, que deverão ser realizados entre os dias 01 e 05 de fevereiro. A interposição de recurso destas etapas deverá ser feita no dia 05 de fevereiro.

Após essas fases, a Prefeitura de Macapá divulgará o resultado preliminar da análise documental e dos exames. A previsão é que a listagem esteja disponível no dia 10 de fevereiro.

O edital contendo o resultado final e a homologação deverá ser publicado no dia 11 de fevereiro e a posse dos novos servidores do município está prevista para acontecer no dia 14 de fevereiro.

Lotação

Os candidatos habilitados seguem a ordem de classificação e poderão ser lotados na capital ou em qualquer outra unidade administrativa do município, como os distritos, caso haja necessidade de profissionais nestas localidades.

