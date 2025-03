Projeto Cinema em Movimento leva sessões cinematográficas e oficinas de produção de roteiro audiovisual para municípios e comunidades do Amapá

Iniciativa acontece no período de 14 a 16 de março, nos municípios de Porto Grande e Ferreira Gomes, e de 19 a 20 de abril, chega às cidades de Amapá e Tartarugalzinho

O Coletivo Audiovisual Elo, desenvolve o Projeto Cinema em Movimento, que busca, entre outros objetivos, levar gratuitamente, a sétima arte, de forma despretensiosa a locais onde o cinema ainda não chegou.

Nesta etapa, o coletivo pega a estrada para contemplar os municípios de Porto Grande e Ferreira Gomes, no período de 14 a 16 de março, e de 19 a 20 de abril, o projeto chega às cidades de Amapá e Tartarugalzinho.

O maior diferencial desta iniciativa é primar por produções 100% amapaenses, ou seja, todos os filmes exibidos na mostra são de produtores do Amapá.

Kléia Imbiriba, coordenadora do Coletivo Cultural Elo.

Para Kléia Imbiriba, coordenadora do Coletivo Cultural Elo, o projeto possibilita aos moradores de conjuntos habitacionais, em Macapá, e dos municípios do interior do Estado, o acesso a sessões de cinema de forma gratuita, tornando esta ferramenta acessível àqueles que, por alguma razão, tenham dificuldades em acessá-la, ao mesmo tempo que estimula e valoriza o fazedor cultural da linguagem do cinema amapaense.

Além das exibições cinematográficas nos municípios mencionados, o projeto conta com a oficina “Roteiro de Cinema para Iniciantes”, ministrada pelo diretor, roteirista e editor de Cinema, Dr. Nycolas Albuquerque, com o objetivo de fomentar a produção audiovisual amapaense.

Nycolas dos Santos Albuquerque, é formado em Arte e Mídia pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Tem mestrado em Ciência da Arte pela Universidade Federal Fluminense (UFF), e doutorado em Arte Performática da Imagem em Movimento pela Universidade de Lisboa.

O acesso às oficinas é gratuito. São 20 vagas, em cada evento, destinadas a alunos da rede pública de ensino.

O projeto Cinema em Movimento é realizado pelo Coletivo Audiovisual ELO, com patrocínio do Governo Federal, Ministério da Cultura (MINC), por meio da Lei Paulo Gustavo. E conta com apoio do Governo do Estado do Amapá, através da Secretaria de Estado da Cultura (SECULT) e Prefeitura de Macapá, por meio da Fundação Municipal de Cultura (FUMCULT). A OCA Produções é a produtora que representa esta edição do projeto.

Programação:

PORTO GRANDE

Oficina de roteiro com o Professor Dr. em Cinema, Nycolas Albuqerque

14 de março de 2025 | Sexta feira

Hora: 18h

Local: Escola Maria Cristina Botelho, Av. 8 de agosto

15 de março 2025 | Sábado

Exibição da sessão de cinema

Hora: 18h

Local: Centro Comunitário, Av. Mario Cruz centro, próximo à Praça a do abacaxi

FERREIRA GOMES

16 de março de 2025 | Domingo

Exibição da sessão de cinema

Local: Ponto de Cultura do “tio Chico” teatro Estrela Nalva

Hora: 16h

Endereço: Manoel Lino leal 545 Bairro da montanha

TARTARUGALZINHO

19 de abril 2025 | Sábado

Exibição da sessão de cinema

Hora: 16h

Local: Centro Comunitário da cidade

AMAPÁ

20 de abril 2025 | Domingo

Exibição da sessão de cinema

Hora: 16h

Local: Centro Comunitário da cidade

Serviço:

Cinema em movimento e Oficina de Roteiro para Iniciantes

Data: de 14 de março a 20 de abril de 2025

Horários: 18h

Locais: verificar na programação

Mais informações: @coletivo.elo

Fotos: Arquivo Coletivo Elo

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...