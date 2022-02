Cheia dos rios Machado e Pimenta Bueno deixa quase 200 desabrigados em RO após chuva intensa

Iury Lima – Da revista Cenarium



VILHENA (RO) – As autoridades do pequeno município de Pimenta Bueno, com pouco mais de 36 mil habitantes, no interior de Rondônia, contabilizam que, pelo menos, 193 pessoas tiveram de deixar suas casas por conta da subida das águas dos rios Machado e Pimenta Bueno. As águas invadiram ruas e áreas residenciais da cidade após uma forte chuva que ocorreu no início da semana.

Em apenas dois dias, entre terça e quarta-feira, choveu 136 milímetros, o suficiente para deixar casas praticamente submersas em alguns bairros. Um ginásio esportivo foi cedido, pela prefeitura, como abrigo para famílias atingidas. Já o Corpo de Bombeiros auxilia nas etapas de desocupação das zonas de risco.

Até agora, 193 pessoas tiveram de deixar suas casas (Reprodução/Internet)

Riscos e níveis histórios

Apesar de um abrigo provisório ter sido viabilizado pelo Executivo Municipal, ainda não houve procura, visto que as pessoas afetadas têm buscado ajuda em casas de parentes. Segundo a prefeitura, a desocupação é crucial para prevenir acidentes.



Outra preocupação são as marcas históricas de cheia por conta do acúmulo das águas. Segundo o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), o rio Pimenta Bueno esteve, até esta quinta-feira, 10, a 2 centímetros de atingir a marca recorde de 10,20 metros. Já o rio Machado, superou os 7,54 metros de sua marca máxima, atingindo 7,63 metros após as fortes chuvas.



Além disso, de acordo com o Sipam, também há riscos para as cidades vizinhas de Cacoal (a 43 quilômetros de Porto Velho) e Ji-Paraná (a 149 quilômetros da capital), banhados pelos mesmos afluentes.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia alertado, na semana passada, para o risco de chuvas intensas em seis cidades de Rondônia: Alto Paraíso, Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, Porto Velho, Cujubim e Vilhena; sendo estas duas últimas, integrantes da Região do Cone Sul do Estado, onde está localizada Pimenta Bueno.

Auxílio

Em nota, a Prefeitura de Pimenta Bueno informou que está auxiliando as famílias a retirar móveis e objetos pessoais do interior de residências inundadas e que, em novos casos de necessidade para locomoção, os cidadãos devem ligar para a Ouvidoria Municipal, por meio do telefone (69) 9 8169-9989, ou, ainda, acionar o Corpo de Bombeiros por meio do 193.

Prefeitura e Corpo de Bombeiros auxiliam na desocupação de áreas atingidas (Reprodução/Prefeitura de Pimenta Bueno)

“A Defesa Civil Municipal pede que a população fique atenta para indícios de novos alagamentos. Além disso, o órgão pede que as pessoas evitem transitar em áreas alagadas e próximas a córregos, canais e rios. Quem estiver em local seguro, deve permanecer até o fim da chuva intensa”, publicou o Executivo.

Veja o avanço dos rios Machado e Pimenta Bueno sobre as ruas da cidade

Inundação pode atingir outros dois municípios de Rondônia, segundo o Sistema de Protação da Amazônia (Reprodução/Redes Sociais)

