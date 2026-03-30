Páscoa com propósito: comunidade ribeirinha aposta no turismo sustentável como alternativa no feriado

O feriado de Páscoa se aproxima e, no coração da Amazônia, uma experiência que vai além do turismo tradicional desponta como alternativa para quem busca natureza, cultura e propósito. No interior do Amazonas, o Turismo de Base Comunitária (TBC) convida visitantes a mergulharem nos saberes e no modo de vida de populações ribeirinhas, em um modelo sustentável que alia conservação ambiental, geração de renda e valorização das tradições locais.

O momento é oportuno. Segundo ranking divulgado pelo projeto “Brasil em Mapas” no início deste ano, a capital amazonense conquistou o 5º lugar na lista “50 Lugares para Viajar no Brasil em 2026”. O resultado reforça o interesse crescente pela região Norte como destino turístico e amplia a visibilidade de experiências autênticas na Amazônia.

Entre as iniciativas que fortalecem esse modelo está a Pousada Vista Rio Negro, empreendimento apoiado pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS), que preparou um pacote especial para a data. A proposta reúne hospedagem em meio à floresta, vivências culturais e contato direto com moradores da comunidade, proporcionando uma imersão autêntica no cotidiano amazônico.

A pousada está localizada na comunidade Santa Helena do Inglês, dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro, no município de Iranduba, a cerca de 27 quilômetros de Manaus (AM), com acesso de aproximadamente uma hora e meia de barco a partir da Marina do Davi.

Segundo a moradora da comunidade, Lucilene Oliveira, a pousada é um refúgio às margens do Rio Negro. “Esse é o destino ideal porque provoca uma imersão na Amazônia com conforto e uma natureza exuberante, além de gerar empregos, apoio aos produtores locais e incentivo ao ecoturismo”, enfatiza.

Para o feriado de Páscoa, o pacote contempla dois dias e duas noites, com programação que inclui roda de conversa à beira do rio com moradores antigos, vivência na tradicional casa de farinha, visita a iniciativas comunitárias — como usina de energia solar e ateliê de artesanato, com troca de saberes com as artesãs —, trilhas na floresta, banho de rio e passeio noturno de canoa para observação da natureza. A experiência inclui hospedagem, alimentação completa, guias locais e demais atividades previstas no roteiro.O empreendimento integra as ações do Programa de Empreendedorismo e Negócios Sustentáveis (PENSA) da FAS, iniciativa voltada ao fortalecimento de negócios comunitários, à geração de renda para as famílias e à promoção de práticas alinhadas à conservação ambiental.

Wildney Mourão, gerente do Programa de Empreendedorismo da FAS, ressalta que a proposta vai além da hospedagem em meio à floresta amazônica. “O turismo de base comunitária vai além da visitação. Ele cria oportunidades reais para que as famílias prosperem, contribui para a conservação da floresta e valoriza os conhecimentos tradicionais que fazem parte da identidade amazônica. Ao viver uma experiência como essa, o visitante passa a integrar um ciclo positivo de desenvolvimento sustentável”, afirma. A pousada também conta com um calendário de ações previsto para outros períodos estratégicos de 2026, como o verão amazônico e as férias escolares (junho e julho), além do feriado da Semana da Pátria, em setembro, e do Dia das Crianças, em outubro, ampliando as oportunidades para quem deseja vivenciar o turismo responsável na região.

“Nosso objetivo é consolidar este e outros empreendimentos apoiados pela FAS como referência em turismo responsável na região do Rio Negro. Buscamos estruturar negócios comunitários para que sejam economicamente viáveis, socialmente justos e ambientalmente responsáveis. A Pousada Vista Rio Negro demonstra que é possível gerar renda mantendo a floresta em pé e conservando o modo de vida local”, finaliza Mourão.

Mais informações podem ser obtidas diretamente com a Pousada Vista Rio Negro pelo telefone (92) 98534-9820 ou pelas redes sociais, no perfil @pousadavistarionegrooficial.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Sua missão é contribuir para a conservação do bioma, para a melhoria da qualidade de vida das populações da Amazônia e para a valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade.–

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