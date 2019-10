Tefé (AM) recebe a Feira do Pirarucu Manejado e da Agricultura Familiar neste fim de semana

As refeições dos moradores de Tefé, no Amazonas, neste fim de semana, poderão contar com delícias preparadas com o pirarucu, porque vai acontecer a 15ª Feira do Pirarucu Manejado e da Agricultura Familiar. Os preços dos diferentes tipos de cortes do peixe variam de R$ 2 a R$ 13. Além da carne, serão vendidas as vísceras e as carcaças dos peixes.

A feira começa às 6h, no Mirante das Mangueiras. Depois de comprar o peixe para o almoço deste sábado e domingo, você também poderá adquirir produtos da agricultura familiar da região. E à noite, quem se interessar poderá se deliciar com preparações de peixe visitando a Festa do Pirarucu Manejado e a Mostra Gastronômica.

Os pirarucus vendidos na feira vieram da pesca sustentável que ocorre na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã. A espécie se encontrava em risco de extinção, e um projeto de manejo sustentável foi criado há mais de 20 anos para resolver o problema.

O programa estabelece critérios como cota, tamanho mínimo e período quando a pesca do peixe não pode ser realizada. Desta forma, o ciclo reprodutivo do Pirarucu é respeitado e fora de perigo.

EBC

