Luau na Sumaúma atrai população para programação no fim de tarde

Muitas pessoas saíram de suas casas no fim da tarde de sexta-feira, 31, para prestigiar a programação que deu início à segunda temporada do Luau na Sumaúma. O evento é organizado pela Prefeitura de Macapá em parceria com o Ministério Público do Amapá. O prefeito Clécio Luís participou da programação e visitou estandes de produtos, além de acompanhar de perto cada apresentação.

O público prestigiou a exposição e comercialização de objetos na Feira Colaborativa das Mulheres. Diversos empreendedores aproveitaram o espaço para expor seus materiais, como venda de discos de vinil e exposição de miniaturas de carro.

A servidora pública Adinair de Paula Aragão aproveitou para comprar alguns produtos e presentear familiares que moram fora do estado. “Estou levando seis bonecas temáticas com roupas de Marabaixo para as minhas sobrinhas, que moram em Vila Velha, no Espírito Santo. Elas ainda não conhecem Macapá. Por meio dessas bonecas, contaremos um pouco da cultura do Marabaixo para elas”.

O palco não parava com apresentação de artistas locais. Passaram pelo Luau o grupo de Marabaixo Manoel Felipe, a banda Maniva Venenosa 96 e Zion (rap), o cantor Nitai (MPA), Diego Moura, grupo Marabaixo da Juventude e a banda Sislop, que encerrou a programação com muito pop rock. A programação ainda contou com a participação de Amadeu Cavalcante, que cantou a música Samaúma em homenagem ao luau.

A dona de casa Larissa Sarmento adorou a programação. “Vou fazer de tudo para vir em todas as edições. É um ambiente que dá para trazer a família, a programação começa bem cedo”, disse. O próximo luau será dia 28 de setembro com a temática Brega Retrô e terá a participação especial do cantor Mauro Cota.

