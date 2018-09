Cinco dicas para se dar bem no Enem

Serviços e produtos que vão auxiliar o aluno na conquista da sua vaga na Universidade

A menos de 10 semanas para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o portal UAI separou cinco dicas imperdíveis de produtos e serviços para os milhares de vestibulandos mineiros que irão prestar o concurso. Agora vai ser mais fácil conquistar a tão desejada vaga nas Universidades públicas.

1. Garantir a Redação

O valor alto da prova e a falta de treino na escrita, tornam a Redação um verdadeiro bicho-papão para a maioria dos estudantes. Para acabar com esse trauma e garantir a nota 1000, a professora de português Cíntia Chagas lançou o livro “Sou Péssimo em Português. Chega de Sofrimento! Aprenda as Principais Regras de Português Dando Boas Risadas”. Nele, a autora usa histórias divertidas de sua própria vida para ensinar regras da língua portuguesa. São contos e microcontos com lições de gramática misturadas a relacionamentos, a viagens e a recordações, ensinadas de um jeito que o aluno nunca vai esquecer.

2. Lacrar a prova de Matemática

Sete de cada dez alunos do 3º ano do ensino médio têm nível insuficiente em matemática, segundo os dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2017. Gabaritar a prova de Matemática no Enem é um pré-requisito para o aluno que almeja estudar em uma universidade pública, mesmo que seu curso seja de Biológicas ou Humanas. Para alcançar o tempo perdido, os Mestres da Matemática oferecem um curso Intensivo totalmente focado para essa disciplina. São cinco dias com quatro horas diárias e material didático próprio, onde os alunos irão revisar a ementa do Enem.

Veja mais no Estado de Minas