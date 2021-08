Como evitar golpes virtuais na Web?

Com os computadores e a Internet se tornando parte indispensável da vida pessoal e profissional das pessoas, os crimes virtuais se tornaram cada vez mais comuns. A detecção e prevenção de crimes cibernéticos e fraudes online deve ser o foco de todos os proprietários de empresas.

Os computadores, como muitas outras coisas na vida, são uma bênção e uma maldição. Eles são usados ​​para cometer crimes e também são usados ​​para resolver ou mesmo prevenir crimes. E outros crimes significam cometer crimes virtuais, como espalhar vírus, e crimes reais, como extorquir dinheiro de você.

O golpe pode atingir qualquer pessoa

O golpe tem como alvo pessoas de todas as origens, idades e grupos de renda. Qualquer pessoa na web tem maior probabilidade de ser vítima de fraude, e todos nós podemos nos tornar vulneráveis ​​à fraude em algum momento.

Os golpes são bem-sucedidos porque parecem reais e o surpreenderão quando você não os esperar. Os golpistas estão ficando mais espertos. Eles usam novas tecnologias, táticas ou serviços avançados e eventos importantes para criar histórias confiáveis ​​e persuadir você a fornecer dinheiro ou informações pessoais.

Combatendo o golpe virtual

Milhões de usuários da web estão se tornando vítimas de crimes cibernéticos todos os anos. De acordo com o FBI Internet Crime Complaint Center, os consumidores perderam mais de US $ 1 bilhão devido a fraudes online. Os golpistas estão se tornando mais sofisticados na obtenção de seu dinheiro ou informações pessoais. Siga nossos conselhos, fique alerta e proteja-se contra fraudes.

● Use software de segurança para proteger seu computador

Mantenha seu computador e dispositivos móveis atualizados. Usar o software de segurança, navegador da web e sistema operacional mais recentes é a melhor maneira de se proteger contra vírus, malware e outras ameaças online. Ative as atualizações automáticas para obter as correções mais recentes disponíveis.

● Saiba com quem você está lidando

Se você não conhece alguém na Internet ou não tem certeza de sua legitimidade, reserve um tempo para fazer mais pesquisas. Use uma pesquisa por foto ferramentaou pesquise na web por pessoas que podem ter processado essas imagens. Você pode classificar as contas suspeitas por meio do pesquisa de imagem. Ele também fornecerá detalhes detalhados da imagem que você pesquisou.

Você pode pesquisar usando uma imagem para exibir um perfil falso. A pesquisa reversa de imagem identifica facilmente o uso de fotos na web. Se uma mensagem ou e-mail de um amigo parecer incomum ou inapropriado, entre em contato com seu amigo diretamente para certificar-se de que ele o enviou.

● Mantenha as informações pessoais confidenciais

Bloqueie sua caixa de entrada e destrua suas contas e outros documentos importantes antes de descartá-los. Mantenha suas senhas e PIN em um lugar seguro. Tenha muito cuidado com a quantidade de informações pessoais que você compartilha em sites online. Os golpistas sociais podem usar suas informações e imagens para falsificar sua identidade ou enganá-lo.

Os hackers podem usar seus perfis de mídia social para encontrar suas senhas e responder às perguntas de segurança na ferramenta de redefinição de senha. Desative suas configurações de privacidade e não poste informações pessoais como seu aniversário ou endereço para bater papo com pessoas que você não conhece.

● Use a autenticação multifator para proteger sua conta

Algumas contas fornecem segurança adicional, exigindo duas ou mais credenciais para fazer login em sua conta. Isso é chamado de autenticação multifator. As outras credenciais necessárias para fazer login em sua conta podem ser senhas que você recebe por meio de um aplicativo de autenticação ou uma chave de segurança, ou escanear sua impressão digital, seu rosto ou sua retina.

● Use o aplicativo que bloqueia a chamada

Não atenda chamadas de seu computador que exijam acesso remoto. Às vezes, essas ligações pedem que você ligue o computador para resolver o problema ou instale atualizações gratuitas, o que trará um vírus solicitando sua senha e dados pessoais.

Você pode instalar um aplicativo de bloqueio de chamadas para evitar esse golpe. Esses aplicativos detectam e evitam chamadas ilegais de robôs e outros tipos de golpes no seu telefone. O serviço nem sempre é perfeito; você pode marcar chamadores legítimos como spam. Felizmente, alguns aplicativos têm marcadores de chamada para que você saiba quais chamadas podem ser spam, para que você possa decidir quais chamadas atender.

● Crie uma senha forte

Nunca reutilize sua senha. É melhor usar uma string aleatória para cada senha. Certifique-se de alterar o tipo de caracteres e letras maiúsculas. Use símbolos, números, letras maiúsculas e letras minúsculas. Use uma senha que contenha algumas palavras curtas e fáceis de lembrar e substitua algumas letras por símbolos ou números.

● Salve suas senhas em um cofre online seguro

Para lembrar todas as suas senhas e PINs pessoais, use cofres de senha online. É perigoso anotar senhas em um caderno ou salvá-las em notas telefônicas, e você nunca deve fazer isso.

Criptografe seus dados para que os hackers não possam lê-los. Você só precisa se lembrar da senha mestra para acessar o repositório. Apenas certifique-se de que é uma das senhas mais fortes e complexas para evitar a entrada de cibercriminosos mal-intencionados.

Você deve proteger todas as informações pessoais, mas isso é especialmente verdadeiro para todas as informações de cartão de crédito e conta bancária. Ao receber uma solicitação de informações de cartão de crédito ou conta bancária, nunca forneça as informações sem verificar a solicitação independentemente da administradora do cartão de crédito.

