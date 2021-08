MP realiza inspeção na Delegacia Especializada de Crimes contra a Pessoa

Nesta quarta-feira (18), o titular da 1ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri e coordenador das Promotorias do Júri da capital, do Ministério Público do Amapá (MP-AP), promotor de Justiça, Eli Pinheiro, esteve na Delegacia Especializada de Crimes contra a Pessoa (DECIPE). A visita teve o objetivo de cumprir a Resolução nº 20 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que determina inspeção e vistoria das Promotorias especializadas junto aos órgãos policiais. Na ocasião, as necessidades da delegacia foram apresentadas ao membro do MP-AP.

Eli Pinheiro foi recebido pelo delegado de Polícia Civil Wellington Ferraz, que falou sobre os serviços desenvolvidos pela delegacia. No decorrer da inspeção, apresentou os mecanismos e metodologias usadas nas investigações, que fomentam a efetiva coleta de provas técnicas, periciais e orais para encaminhamento do inquérito devidamente concluído e relatado.

Após expor as necessidades da unidade e os trabalhos de investigações da DECIPE, Wellington Ferraz, solicitou apoio para a execução de algumas políticas públicas no combate à atuação das Organizações Criminosas nos crimes de homicídios, e ainda, pontuou a importância da execução do programa de proteção às vítimas e testemunhas nos casos de crimes praticados por organizações criminosas no Estado.

A vistoria faz parte de um cronograma expedido pela Corregedoria-Geral do MP-AP, para que as Promotorias de Justiça realizem visitas às Delegacias de Polícia, Unidades de Perícia Criminal e Unidade de Medicina Legal, como forma de controle externo das atividades policiais.

O promotor de Justiça destacou a importância do compromisso no reforço da estrutura da Segurança Pública, para promover o melhoramento das ações em prol da sociedade.

“Viemos ver de perto o funcionamento da Delegacia e constatamos que o trabalho que os delegados e agentes prestam à sociedade é de alto nível. É papel do MP-AP acompanhar a atividade policial e estamos exercendo essa função para garantir que o cidadão recebe um atendimento eficaz. Parabéns aos policiais pela funcionalidade da unidade “, frisou Eli Pinheiro.

Serviço:

Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Amapá

Gerente de Comunicação – Tanha Silva

Núcleo de Imprensa

Texto: Halanna Sanches

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado