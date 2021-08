Projeto Jovem Descolado encerra inscrição gratuita, nesta sexta (20)

O projeto beneficia jovens amapaenses de 18 a 29 anos, por meio da capacitação de habilidades e comportamentos para o mercado de trabalho

Denyse Quintas

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) e Governo do Estado do Amapá (GEA), realizam treinamento no Projeto Jovem Descolado. O projeto em 2021, capacita 280 (duzentos e oitenta) jovens, de 18 a 29 anos; sendo 180 (cento e oitenta) vagas para o município de Macapá. O Edital e as inscrições, gratuitas, podem ser feitas pelo endereço eletrônico – https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ap/sebraeaz/jovem-descolado-2021,5397fca37235b710VgnVCM100000d701210aRCRD

De acordo com a gestora do Projeto Jovem Descolado no Sebrae, Thaís Tabosa, o objetivo do Projeto Jovem Descolado, é capacitar jovens para o desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais, com aulas e atividades práticas que simulam as vivências corporativas. “A parceria entre Sebrae e GEA, é indispensável para a execução do projeto, pois ampliamos o atendimento aos jovens, e o GEA, já realiza atendimento diário com esse público em vulnerabilidade social, assim, ampliamos a possibilidade de participação no projeto e garantimos a transparência para o processo de inscrição e disponibilização das vagas”, disse a gestora de projetos do Sebrae, Thaís Tabosa.

Capacitações

As capacitações terão 2 meses de duração. No período de 30 de agosto a 15 de outubro, os jovens serão estimulados a desenvolver diversas competências com aulas dinâmicas, atividades práticas e trabalhos em grupo.

Parceria

O Projeto Jovem Descolado, é desenvolvido pelo Sebrae no Amapá com o apoio do Governo do Estado do Amapá, por meio da Secretaria de Inclusão e Mobilização Social e a Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para Juventude. Participam da reunião, a diretora técnica do Sebrae no Amapá, Marciane Santo; secretária de Inclusão e Mobilização Social do Governo do Amapá (SIMS), Albanize Colares; coordenadora Estadual do Programa Amapá Jovem, Samylla Rocha, representando o secretário Extraordinário de Políticas para a Juventude (Sejuv), Pedro Filé.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação: (96)3312-2832

Central de Relacionamento: 0800 570 0800

Agência de Notícias: www.ap.agenciasebrae.com.br

Blog: www.sebraeap.blogspot.com.br

Portal Sebrae: www.ap.sebrae.com.br

Twitter: @sebraeap

Facebook: @sebraeap

Instagram: @sebraeap

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado