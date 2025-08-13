GEA disponibiliza 300 vagas para empreendedores de alimentos, bebidas e serviços na 54ª Expofeira do Amapá

As inscrições iniciaram nesta terça-feira, 12, e seguem até sábado, 16, no formato on-line. O objetivo é gerar oportunidade de emprego e renda ao segmento.

O Governo do Estado iniciou nesta terça-feira, 12, as inscrições para preenchimento de 300 vagas para empreendedores comercializarem bebidas, alimentos e exporem produtos e serviços na 54ª Expofeira do Amapá, a maior vitrine de negócios da Amazônia, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá. As inscrições encerram no sábado, 16, de forma on-line.

CONFIRA O EDITAL E LINK DE INSCRIÇÕES AQUI

O preenchimento das vagas segue critérios estabelecidos no Edital de Chamamento Público, coordenado pela Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (Sete). O empreendedor interessado tem até 16 de agosto para acessar o site https://sete.portal.ap.gov.br/, ler atentamente o edital, preencher o formulário e encaminhar toda a documentação exigida em PDF.

São vagas para coquetelaria; comércio varejista de bebidas; artigos do vestuários e acessórios, suvenires e bijuterias, cosméticos e produtos de perfumaria, brinquedos e artigos recreativos; Carrinhos de Oportunidades; serviços ambulantes de alimentação (exclusivamente para fritas como batata, macaxeira e banana); 5 praças de alimentação; atividades de recreação e lazer, como pescaria, tiro ao alvo, carretinha e brinquedos não eletrônicos (tobogãs, pula pulas, escorregadores, touro mecânico e outros brinquedos).

“A Expofeira é um evento grandioso e uma oportunidade para os empreendedores venderem seus produtos, fecharem negócios e faturar. Então, o Governo do Estado destinou 300 vagas para o segmento. É importante observar atentamente o edital, se inscrever na atividade que pretende vender e expor e anexar a documentação exigida”, alertou Marcelino Flexa, secretário de Estado do Trabalho e Empreendedorismo.

A relação provisória dos empreendedores selecionados será divulgada no dia 19 de agosto. A lista definitiva vai ser publicada dia 23 de agosto. De 25 a 26 de agosto, ocorrerá a capacitação de todos os empreendedores contemplados pelo Governo do Estado. A ausência na qualificação resultará na eliminação, conforme prevê o edital.

Ela voltou melhor para ser a maior de todos os tempos!

O maior evento de negócios verdes e sustentáveis da Amazônia voltou melhor e grandioso. Pelo terceiro ano consecutivo, o Governo do Estado realiza a Expofeira do Amapá no Parque de Exposições da Fazendinha, na Zona Sul de Macapá. Na 54ª edição, são nove dias de evento gratuito, de 30 de agosto a 7 de setembro, com mais de 500 atrações, entre artistas locais e nacionais, mais de 130 pontos de alimentação, e o mais robusto esquema de segurança já implantado em sua história, com aumento de 33% no efetivo em relação à edição anterior.

Com o tema “Amazônia Sustentável e Desenvolvida”, a 54ª Expofeira é organizada pelo Governo do Estado com apoio da iniciativa privada, e do presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre. A programação também será marcada pela 1ª ExpoAmazônia, em preparação do estado para a COP30, exaltando o potencial turístico do Amapá e consolidando a Expofeira como um dos principais motores de divulgação e fortalecimento da marca Amazônia no mundo.

O evento retomado pela atual gestão em 2023 é uma vitrine para os negócios, com exposições, empreendedorismo local, artesanato, gastronomia, palestras, oficinas e rodadas de negócios entre pequenas, médias e grandes empresas, até multinacionais, que com suporte das políticas públicas do Governo do Estado consolidam o Amapá como uma das economias que mais crescem no Brasil, impulsionando a geração de empregos e de renda, o desenvolvimento sustentável e as condições para a dignidade do povo amapaense.

A 54ª Expofeira centraliza a venda de produtos de manejo da sociobioeconomia, do agronegócio sustentável, da energia e transição energética, e de mercados inovadores como startups e tecnologias limpas. Além disso, são ofertadas oportunidades de acesso a créditos de Financiamento Verde e a promoção do turismo e cultura amazônica.

Agência de Notícias do Amapá

