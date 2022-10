Projeto Outubro Poesia continua nesta quinta-feira (13), em Macapá

Atividades do Outubro Poesia “A Rosa do Povo” continuam nesta quinta-feira (13), às 16h, em frente ao Mercado Central.

A primeira edição do projeto aconteceu na semana passada, no Farofa Tropical Gastrobar, com a poeta Mary Paes (Coletivo Juremas) e convidados.

Outubro é um dos meses mais marcantes do ano, por ter várias datas significativas, uma delas é o dia 31, quando se comemora o Dia Nacional da Poesia.

Este ano, o Coletivo Juremas pensou na realização de um evento que desse voz aos seus poetas, músicos e performistas em louvor à democracia, à liberdade da palavra, dos povos, da alegria e das diferentes formas de ser e amar. Assim nasceu o Outubro Poesia “A Rosa do Povo”.

A festa será comandada pelos artistas Andreia Lopes, Enrico Di Miceli, Hayam Chandra, Judi Brasil, Jubson Blada, Ládio Gomes, Renato Gemaque, Mc Branck’s, Marcus Teco Wood, Sol Tenório, O Sósia, Pat Andrade, Poetas Azuis, Ronaldo Rony, Kassia Modesto, Wenderson Karipuna e Coletivo Juremas.

A programação tem continuidade por todo o mês de outubro, com o objetivo de exaltar a liberdade da palavra em todas as suas formas de expressão, por meio de acões que traduzam a importância da poesia nos vários espaços sociais.

Carla Nobre, uma das coordenadoras da ação, menciona que este será um mês intenso de atividades, marcada por debates, saraus, palestras e pelo lançamento do Manifesto Juremas de Literatura.

O projeto é realizado pelo Coletivo Juremas e nesta edição conta com o apoio da produtora Ói Nóiz Akí, Primavera da Alegria e Quarta de Artes da Pleta.

O nome “A Rosa do Povo” faz referência à obra de Carlos Drummond de Andrade escrita entre 1943 e 1945 e publicada neste mesmo ano. Época marcada pela segunda guerra mundial, e no Brasil, pela ditadura implantada por Getúlio Vargas.

Serviço:

Outubro Poesia “A Rosa do Povo”

Dia: 13 de outubro | 16h

Local: Em frente ao Mercado Central | Macapá/AP

