Ifap abre 200 vagas em cursos técnicos profissionalizantes para nível médio; veja edital

No período de 8 a 28 de maio serão abertas as inscrições para preenchimento de 200 vagas em quatro cursos técnicos profissionalizantes do Instituto Federal do Amapá (Ifap). A oportunidade é exclusivamente para estudantes do ensino médio do Programa de Educação de Jovens e Adultos (Proeja) e o candidato deve fazer a inscrição pela internet no site da instituição.

As inscrições são gratuitas e o estudante deve ter 18 anos completos ou mais. As vagas são para aulas presenciais nas unidades em Macapá, Laranjal do Jari e Porto Grande, sendo diferentes cursos para cada região (veja relação abaixo).

Conforme o edital, quanto maior a idade do candidato, mais pontos ele receberá.

“Esse critério será usado como forma de estimular adultos que estejam afastados da vida escolar por muito tempo a retomarem seus estudos”, explica o instituto sobre o critério, em nota.

Processo seletivo

Será realizado em duas etapas. A primeira consiste na análise da faixa etária e do tempo de conclusão do ensino fundamental dos candidatos inscritos, podendo ser atribuída pontuação máxima de até 100 (cem) pontos.

A segunda etapa consiste na participação do candidato na palestra de instrução obrigatória, marcada para às 19h do dia 29 de maio, no campus de interesse, sendo atribuída a pontuação de 50 (cinquenta) pontos.

Resultado

O resultado provisório do processo será publicado a partir de 30 de maio nos sites http://ifap.edu.br/ e http://processoseletivo.ifap.edu.br/. Ainda conforme o edital, o resultado final será divulgado a partir do dia 7 de junho, nos mesmos endereços.

Vagas por campus

Campus Laranjal do Jari (80 vagas)

Técnico em cooperativismo (40 vagas)

Técnico em logística (40 vagas)

Campus Macapá (40 vagas)

Técnico em segurança do trabalho

Campus Porto Grande (80 vagas)

Técnico em agronegócio (40 vagas)

Técnico em Agropecuária (40 vagas)

Rita Torrinha

Do G1 Amapá