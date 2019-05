Campanha do Detran quer conscientizar crianças sobre segurança no trânsito

O Movimento Maio Amarelo 2019 está de volta. Esta é a 5ª edição da campanha que tem o tema “No Trânsito, o Sentido é a Vida.”

Ao longo do mês de maio, serão realizadas quase 70 operações de fiscalização de trânsito pela manhã e à noite e 40 ações educativas, envolvendo cerca de 60 mil pessoas, pedestres, ciclistas e usuários de veículos auto-motores.

O assessor do Detran, Glauber Peixoto, disse que a principal proposta é fazer com que as crianças conscientizem os adultos sobre alguns perigos no trânsito.

No sábado, equipes do Detran vão recepcionar o público presente ao Festival Villa Mix, no Estádio Nacional Mané Garrincha, distribuindo material educativo e orientando quanto aos riscos da combinação álcool e direção.

Nos primeiros 100 dias deste ano, foram registradas 77 mortes no trânsito do DF, uma redução de 19% no número de óbitos em comparação ao mesmo período do ano passado, quando 95 pessoas morreram.

A campanha Maio Amarelo teve início em 2014 para chamar a atenção da sociedade quanto ao alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.

Via EBC