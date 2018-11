Jair Bolsonaro anuncia Tarcísio de Freitas para a Infraestrutura

O presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou, em sua conta no Twitter, na tarde desta terça-feira (27), que Tarcísio Gomes de Freitas será o ministro da Infraestrutura. Este é o 15º nome confirmado para ocupar um ministério no futuro governo. A pasta comandada por Gomes de Freitas absorverá Transportes, Portos, Aeroportos e Aviação Civil.

Tarcísio Gomes de Freitas foi nomeado diretor executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura Transporte (DNIT) em meados de 2011, após a “faxina ética” determinada pela então presidente Dilma Rousseff no órgão, que passava por uma crise provocada por denúncias de corrupção.

Gomes de Freitas iniciou a carreira no Exército, mas acabou ingressando, por concurso, no quadro de auditores da Controladoria-Geral da União (CGU). É formado em Engenharia Civil pelo Instituto Militar de Engenharia (IME) e atuou como engenheiro da Companhia de Engenharia Brasileira na Missão de Paz no Haiti. Ele é o quarto ministro do governo Bolsonaro a ter ido ao país.

