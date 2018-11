Mais de 100 pessoas recebem capacitação do Sebrae no Município de Amapá

Oficinas de manualidades promovem capacitação técnica e empreendedora para impulsionar a geração de renda, aquecer o comércio local e gerar emprego

Denyse Quintas

Do Município de Amapá

O Sebrae realiza a Caravana Empreendedora que promove as oficinas de Enfeites Natalinos, Biscuit com o tema Natal, Design de Sobrancelhas, Hidratação Facial e Maquiagem. A capacitação no município de Amapá ocorreu no Telecentro Comunitário, na última segunda-feira (26). O objetivo é descentralizar o atendimento da sede do Sebrae em Macapá e oportunizar a comunidade com ideias criativas que possam gerar negócios e render um bom dinheiro com as festas de final de ano.

Para a participante da Oficina de Biscuit, Kelly Mafra, 26, que já esperava essa oportunidade, acredita que além de um ótimo negócio, pode utilizar as novas habilidades e transferir conhecimentos aos 700 alunos do ensino fundamental e médio, que possui em duas escolas no município. “É uma grande oportunidade para descobrir as habilidades de novos atores em sala de aula”, disse a professora Kelly Mafra.

O prefeito do município de Amapá, Carlos Sampaio, que prestigiou as oficinas, declara excelente parceria com o Sebrae e com a chegada da caravana para capacitar a comunidade. “As oficinas são apenas o ponto de partida para um conjunto de atividades que beneficiará pessoas. Além da venda dos produtos, a Caravana Empreendedora do Sebrae permite a criação de uma rede de contatos entre os participantes, o que contribui para o desenvolvimento do ecossistema da área e potencializa a geração de renda na comunidade”, disse o prefeito do município de Amapá, Carlos Sampaio.

As oficinas de manualidades reúnem 120 participantes no município de Amapá, entre jovens e adultos, que receberam conhecimento e técnicas em Enfeites Natalinos com a instrutora Ana Lúcia de Souza; Biscuit com o tema Natal com a instrutora Letícia Queiroz; Design de Sobrancelhas com a instrutora Luciete Tavares; Hidratação Facial e Maquiagem com a instrutora Eloíne Ferreira.

Ações

A Caravana Empreendedora do Sebrae é uma ação itinerante e contínua da instituição, que beneficia os municípios no estado e promove palestras, cursos, oficinas, consultoria empresarial e orientação para formalização do Microempreendedor Individual (MEI), alteração cadastral (mudança de endereço, inclusão e exclusão de atividades, baixa do MEI e declaração e parcelamento do DAS – Documento de Arrecadação do Simples Nacional).

Equipe

Sob a coordenação da analista de projetos do Sebrae, Francinne Bacellar, a Caravana Empreendedora no município de Amapá conta com os técnicos Renê Barbosa, Thainá Rodrigues, Sandra Gama, Jéssica Almeida, Rosiani Nery, Reginaldo Macêdo, Gilvana Rosa, Adélio Barros, Vanusa Collares, Cleane da Silva e Denyse Quintas.

Serviço:

