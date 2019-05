Semsa informa mudança de atendimento em UBS de Macapá

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) comunica aos usuários da UBS Perpétuo Socorro que, devido à reforma do prédio, os serviços de atenção básica, urgência e emergência serão remanejados a partir desta quinta-feira, dia 2 de maio. Ficando os atendimentos divididos da seguinte forma:

1- Urgência e Emergência acontecerão nas UBS’s Rubim Aronovitch, no bairro Santa Inês, até meia-noite; e Lélio Silva, no Buritizal, 24 horas. Para as duas unidades serão remanejados profissionais para suprir o aumento da demanda no período da reforma.

2- Consultas médicas, de enfermagem, nutrição e equipe de Estratégia Saúde da Família passam a funcionar em um prédio situado na Rua São José, nº 225, Laguinho, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Com duração prevista de 120 dias, a reforma será feita por meio de emenda parlamentar do senador Randolfe Rodrigues, no valor de R$ 349.852,68. O projeto contempla a reforma total da edificação, incluindo arquitetura, parte elétrica, hidrossanitária e revestimentos.

A Secretaria de Saúde lamenta o transtorno causado aos usuários, mas lembra que a ação é necessária para o processo de reforma para que a população possa usufruir de uma unidade com ambiente saudável e seguro.

Secretaria Municipal de Saúde (Semsa)