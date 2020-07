Amapá tem 35.220 casos confirmados, 2.534 em análise laboratorial, 23.661 pessoas recuperadas e 554 óbitos

O Governo do Amapá atualiza neste domingo, 26, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora, são 35.220 casos confirmados e 2.534 em análise laboratorial. Os testes também descartaram 20.935 casos suspeitos. Não houve registro de óbitos por covid-19 no estado.

Novos casos

O boletim de agora traz 58 novos casos confirmados sendo 21 em Macapá, 17 em Santana, 8 em Pedra Branca, 6 em Porto Grande, 1 em Tartarugalzinho e 5 em Calçoene.

Óbitos

Não houve notificação de novos óbitos (nem atuais, nem em investigação) pelas prefeituras no boletim de hoje. O Amapá permanece com 554 mortes em 15 municípios (Macapá 363/ Santana 75/ Laranjal do Jari 42 / Mazagão 7/ Oiapoque 18/ Pedra Branca do Amapari 5/ Porto Grande 9/ Serra do Navio 4/ Vitória do Jari 13/ Tartarugalzinho 3/ Amapá 4/ Ferreira Gomes 2/ Cutias do Araguari 2 / Calçoene 5/ Pracuúba 2).

Recuperados

Entre os recuperados, estão 23.661 pessoas. (Macapá 10.676/ Santana 2.982/ Laranjal do Jari 2.584/ Mazagão 504/ Oiapoque 926/ Pedra Branca 2.117/ Porto Grande 752/ Serra do Navio 426/ Vitória do Jari 640/ Itaubal 150/ Tartarugalzinho 304/ Amapá 284/ Ferreira Gomes 418/ Cutias do Araguari 249/ Calçoene 397/ Pracuúba 252).

Dos 35.220 casos confirmados:

Macapá 15.292

Santana 5.031

Laranjal do Jari 3.581

Mazagão 1.002

Oiapoque 1.989

Pedra Branca 2.294

Porto Grande 924

Serra do Navio 526

Vitória do Jari 1.361

Itaubal 200

Tartarugalzinho 515

Amapá 383

Ferreira Gomes 492

Cutias do Araguari 503

Calçoene 845

Pracuúba 282

Já em relação aos casos suspeitos, os municípios declaram 6.014, sendo:

Macapá: 1.544

Santana: 1.596

Laranjal do Jari: 0

Mazagão: 217

Oiapoque: 362

Pedra Branca do Amapari: 12

Porto Grande: 379

Serra do Navio: 40

Vitória do Jari: 170

Itaubal: 7

Tartarugalzinho: 813

Amapá: 75

Ferreira Gomes: 11

Cutias do Araguari: 633

Calçoene: 111

Pracuúba: 44

O número de pessoas com covid-19 em isolamento hospitalar nas redes pública e privada é de 108 pacientes, sendo 79 casos confirmados e 29 suspeitos.

Entre os casos confirmados, 64 estão no sistema público (23 em leito de UTI /41 em leito clínico) e 15 estão na rede particular (12 em leito de UTI /3 em leito clínico).

Já entre os casos suspeitos, 12 estão no sistema público (0 em leito de UTI /12 em leito clínico), e 17 estão na rede particular (0 em leito de UTI /17 em leito clínico).

Em isolamento familiar: 10.926

Todos estes dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

