Polícia Federal deflagra Operação SINDICUS II no Amapá

Macapá/AP – A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (24/7), a segunda fase da Operação Sindicus para desarticular organização criminosa que se valia de sindicatos de fachada para obtenção de vantagens, no estado do Amapá.

Na ação, resultante de trabalho em parceria com o Ministério Público Federal (MPF), cerca de 32 policiais federais dão cumprimento a oito mandados de busca e apreensão em empresas e escritório de advocacia, nas cidades de Macapá/AP, Mazagão/AP e Santana/AP. A Justiça ainda determinou o sequestro de bens e valores dos envolvidos no valor de R$ 400 mil e a suspensão de atividades de sindicato.

A operação é desdobramento da Operação Sindicus deflagrada em maio de 2019, que verificou um esquema criminoso que consistia na criação de sindicatos irregulares com o intuito de eleger um dos integrantes da organização para o cargo de presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amapá (FIEAP), visando, desta forma, a administração do patrimônio da federação e a apropriação das contribuições sindicais pagas pelos seus filiados.

A investigação criminal constatou que os autores, mesmo após terem sido denunciados pela prática dos crimes de peculato, falsidade ideológica e organização criminosa, continuaram a empreender esforços para manutenção do engenhoso esquema criminoso.

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de falsidade ideológica, falsificação documental e organização criminosa. Se condenados, poderão cumprir pena de até 18 anos de reclusão.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá

