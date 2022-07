SENAI Amapá abre processo seletivo para contratar instrutores em oito áreas

O SENAI Amapá lançou processo seletivo para contratação e formação de cadastro reserva de instrutores. As vagas são direcionadas às unidades de Macapá ou Santana. As inscrições serão recebidas até sexta-feira, 29 de julho, exclusivamente pelo site https://www.empregare.com/pt-br/trabalhe-na-sesi-senai-ap

Os interessados deverão acessar a plataforma para obter todas as informações do certame. Há vagas para as áreas de Segurança no Trabalho, Refrigeração, Gestão, Biotecnologia, Tecnologia da Informação, Alimentos e Bebidas, Elétrica e Mecânica Automotiva. Cada vaga possui um comunicado, por isso é fundamental que o candidato leia atentamente as orientações e siga os passos para se cadastrar.

A remuneração para os profissionais que se enquadram na categoria de instrutor I é de R$ 2.733,78, enquanto que para instrutor II, R$ 4.598,02. A carga horária de trabalho é de 44h semanais. A contratação do candidato aprovado ocorrerá pelo regime celetista, e será realizada de acordo com a necessidade da instituição.

A seleção é composta por cinco etapas: análise curricular, avaliação de conhecimentos e/ou dinâmica de grupo e/ou vídeo de apresentação, comprovação documental, entrevista comportamental e, por fim, entrevista individual.

Para os casos de dúvida sobre o processo, o SENAI Amapá disponibiliza o contato de e-mail [email protected]. O canal será utilizado unicamente para o fim de esclarecimentos. Currículos eventualmente enviados não serão considerados.

