Projeto abre inscrições e bolsas de formação política para jovens da Amazônia

Que tal fazer parte de uma grande mobilização pela Amazônia nas Eleições de 2022? Corrige ou confirma? Essa é a chamada do curso “Formação Política para Jovens Amazônicos” que vai selecionar representantes da juventude da Amazônia atuantes em alguma escala em seus territórios. A formação faz parte da mobilização “Eu Voto na Amazônia Viva”, iniciativa da Fundação Amazônia Sustentável (FAS) em parceria com o Instituto Clima e Sociedade (iCS).

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio do preenchimento do formulário eletrônico (https://abre.ai/formacaopolitica) até o dia 7 de agosto. O curso é voltado para jovens amazônicos, líderes sociais em seus territórios.

No total, as vagas serão oferecidas para 150 participantes. Dentre eles, 10 jovens serão selecionados e contemplados com uma bolsa integral que vai garantir uma imersão presencial em Manaus/AM, com encargos de transporte (passagens aéreas), alimentação e hospedagem pagos pelo projeto.

Durante a formação, os jovens terão a oportunidade de compartilhar saberes e vivências a partir de suas próprias realidades, assim como participarem de uma série de encontros com uma rede de mobilizadores presentes em toda a Amazônia, gerando apoio estratégico para que cada um possa se tornar um agente de mobilização em seu próprio território.

Segundo a supervisora de Educação Ambiental da FAS, Natália Wagner, o curso é oportuno dado o momento de crise socioambiental em que o papel da educação como ferramenta de inspiração, mobilização e transformação se torna cada vez mais relevante.

“Queremos que os jovens percebam que os problemas que acontecem e são notificados na televisão, nos jornais e nas redes sociais não estão distantes, mas fazem parte da nossa realidade e impactam nosso cotidiano. Queremos deixar claro que a política precisa ser acessível e disponível para todos e todas independente da escolaridade, classe social ou idade. Política é assunto de jovem também”, afirma Natália.

Para concorrer às vagas da formação, os interessados devem ter entre 16 e 29 anos, estar no ensino regular ou ter concluído o ensino médio, residir em algum dos estados da Amazônia brasileira (Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins e Mato Grosso) e participar ou desejar envolver-se em coletivos e grupos com temáticas de defesa pelo Meio Ambiente e Amazônia.

A formação acontece do dia 16 de agosto ao dia 10 de setembro e faz parte da iniciativa “Eu voto na Amazônia Viva”, promovida pela FAS com apoio do Instituto Clima e Sociedade (iCS), que visa estimular o diálogo entre a sociedade civil dentro e fora da Amazônia Legal e fortalecer a defesa socioambiental no território.

Sobre a FAS

Fundada em 2008 e com sede em Manaus/AM, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil e sem fins lucrativos que dissemina e implementa conhecimentos sobre desenvolvimento sustentável, contribuindo para a conservação da Amazônia. A instituição atua com projetos voltados para educação, empreendedorismo, turismo sustentável, inovação, saúde e outras áreas prioritárias. Por meio da valorização da floresta em pé e de sua sociobiodiversidade, a FAS desenvolve trabalhos que promovem a melhoria da qualidade de vida de comunidades ribeirinhas, indígenas e periféricas da Amazônia.

