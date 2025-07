Governador Clécio Luís lança edital com 180 vagas para formação de oficiais do Corpo de Bombeiros do Amapá

Certame, organizado pela Fundação Carlos Chagas, será realizado em Macapá. Poderão participar candidatos com diploma de curso superior em qualquer área e idade entre 18 e 35 anos.

Nesta terça-feira, 1º, o governador Clécio Luís anunciou a abertura do edital do Curso de Formação de Oficiais (CFO) do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá (CBM-AP). São 180 vagas disponíveis no novo concurso público, que será realizado em Macapá sob organização da Fundação Carlos Chagas.

“Esse é mais um passo concreto no fortalecimento da segurança pública do Amapá. Estamos investindo em pessoas, em preparo técnico e humano para que nossa população esteja protegida por profissionais cada vez mais qualificados”, afirmou o governador Clécio Luís durante o anúncio.

O último concurso para oficiais do CBM-AP foi realizado em 2012. A nova seleção representa um avanço significativo na renovação dos quadros da corporação, além de ampliar a capacidade de resposta em situações de emergência em todo o estado.

Poderão participar candidatos com diploma de curso superior em qualquer área e idade entre 18 e 35 anos, até o último dia de inscrições. O processo seletivo será dividido em cinco etapas: prova objetiva, exames médicos e documental, avaliação das capacidades físicas, teste de aptidão física e investigação social.

Valorização e futuro

Os aprovados ingressam como cadetes e, ao final do curso de formação, são promovidos a 2º Tenente, com remuneração de R$ 11.375,37. Segundo o governador, o investimento na carreira militar é também um compromisso com a valorização do serviço público.

“Além de garantir estabilidade profissional, esse concurso oferece aos jovens uma missão de vida: servir com coragem, disciplina e empatia. É um chamado para quem quer fazer a diferença no Amapá”, concluiu Clécio.

CFO

O curso forma os líderes da corporação – oficiais responsáveis por planejar, coordenar e comandar operações em situações de emergência e calamidade. Eles também ocupam funções administrativas, estratégicas e de representação institucional.

