Cartões Cidadão e de Meia-passagem já podem ser recarregados pelo aplicativo Recargapay

A RecargaPay, fintech de pagamentos por celular com mais de 10 milhões de usuários, fechou parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap), e já está oferecendo serviços de recargas de cartão de transporte público em Macapá para as modalidades Cartão Cidadão e Cartão Estudante. O serviço de recarga é gratuito pelo Aplicativo RecargaPay, como já acontece nas demais cidades onde a plataforma opera, e os valores das viagens seguem a tabela local.

A novidade faz parte da missão da empresa de democratizar os pagamentos pelo celular no Brasil. E para marcar a chegada do serviço na cidade, a empresa está oferecendo R$ 10,00 grátis para a primeira recarga do cartão de transporte pelo aplicativo. Para utilizar, é só fazer o download do aplicativo gratuitamente e realizar o cadastro. Em seguida, selecionar a opção “Cartão de Transporte”, “Adicionar um Cartão” e inserir o número do cartão (exibido na parte de trás do cartão).

Para obter o desconto, o usuário deve escolher a opção de pagamento “Cartão de Crédito” e inserir o código em “Adicionar Cupom de Desconto” no ato do pagamento. Depois, basta aguardar o período de até 48 horas e validar o crédito em um dos validadores dentro dos ônibus ou nos terminais.

Pessoas que não têm cartão de crédito também conseguem utilizar o serviço por meio do saldo da carteira RecargaPay. O usuário pode fazer uma transferência bancária, depósito ou pagar um boleto para adicionar crédito à carteira digital e usar o valor para realizar as recargas. Entre as principais vantagens é que a transação por aplicativo permite que os usuários evitem filas em postos de recargas e não fiquem sem créditos em seus cartões de transporte.

Além do cupom promocional, a empresa também traz para os usuários do aplicativo benefícios exclusivos: 5% de dinheiro de volta (em transações até R$ 20,00) e R$ 5,00 de bônus após o primeiro uso de cada serviço.

Além de Macapá, a RecargaPay também realiza as transações para os cartões Bilhete Único SPTrans (São Paulo e região metropolitana), NOSSO (Ribeirão Preto-SP), SOU (Diadema-SP), Bilhete Único (São José dos Campos-SP), Rápido Taubaté (Taubaté-SP), VEM (Recife-PE), PRATI (Pelotas-RS) e URBS (Curitiba-PR).

