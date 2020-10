Estudantes de universidades federais tiveram melhor desempenho no Enade 2019

46% dos cursos ofertados alcançaram o conceito 4 na avaliação

Os resultados da edição de 2019 do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) foram divulgados ontem (20) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela avaliação que mede a qualidade dos cursos de educação superior no país. Entre os participantes, os estudantes de universidades públicas federais e de cursos presenciais tiveram os melhores desempenhos.

Nas universidades federais, 46% dos cursos ofertados alcançaram o conceito 4; e 24,1% conceito 5. Já as instituições privadas, 11% dos cursos obtiveram conceito 4 e 1,4% conceito 5. A maior porcentagem (40,9%) dos cursos em instituições privadas obteve conceito 2, ou seja, “abaixo da média”.

A classificação é feita seguindo uma escala de 1 a 5 a partir do resultado das provas. O conceito 3 é uma espécie de média. Aqueles que tiveram um desempenho menor que a maioria recebe conceitos 1 ou 2. Já os que obtiveram desempenho superior, recebem os conceitos 4 ou 5.

Em resumo, no ano de 2019, quase 144 mil estudantes das instituições de ensino públicas e provadas avaliadas se formaram em cursos com desempenhos 1 ou 2 no país. O Enade avalia, a cada ano, um conjunto diferente de cursos. Entre os cursos que entraram na avaliação da edição passada estão medicina, enfermagem e engenharias.

Avaliação dos cursos à distância

Apesar de serem a minoria dos cursos avaliados no ano de 2019, os cursos à distância também entraram na pesquisa. Nessa modalidade, 10,7% alcançaram o conceito 4 e 6,3% o conceito 5. Cerca da metade desses cursos ficou “abaixo da média”, 46% com conceito 2 e 5,3%, com conceito 1. Segundo o Inep, a educação a distância representa apenas 2% dos cursos participantes.

Sobre o Enade

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) é um exame composto de 40 questões feito por estudantes – ao final dos cursos de graduação – para avaliar conhecimentos, competências e habilidades desenvolvidas ao longo do curso.

A prova é dividida em formação geral, que avalia aspectos da formação profissional relativas a atuação ética, competente e comprometida com a sociedade em que vive, e componente específico, voltada para as competências, habilidades e objeto de conhecimento de cada uma das áreas de conhecimento avaliadas.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

