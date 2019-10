Enem 2019: YouTube pode auxiliar nos estudos

Faltam um pouco mais de 20 dias para a data da primeira prova

Faltam um pouco mais de 20 dias para a data da primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 e, assim, segue a contagem regressiva. Mais de 5 milhões de inscritos realizarão o exame em 10.134 locais diferentes, nas 27 unidades da Federação, nos dias 3 e 10 de novembro.

Na corrida do tempo versus estudos, os estudantes reforçam os conteúdos na expectativa de saírem na frente e conquistar a tão sonhada vaga na faculdade. Pensando nisso, sites, canais no YouTube, podcasts e perfis nas redes sociais podem ajudar nessa rotina.

Me Salva – YouTube

A plataforma disponibiliza vídeos aprofundados, resolução de exercícios, transmissões ao vivo e simulados. Estão disponíveis, também, vídeos de resumos curtos, mais sucintos, além do quadro Corretor Sincerão, no qual o professor Henrique Araújo corrige textos que foram escritos por usuários da plataforma e dá dicas para a prova de redação do Enem.

Professora Carol Mendonça – Instagram

O perfil da professora Carol Mendonça no Instagram se propõe a ensinar gramática de forma leve, dinâmica e divertida. Carol é conhecida por suas paródias e pelos vídeos que usam músicas sertanejas e funks para ensinar as regras gramaticais.

Descomplica – YouTube

A plataforma de estudos Descomplica disponibiliza aulas diariamente sobre todas as matérias que caem nos vestibulares. São vídeos curtos com resumos e também transmissões ao vivo de aulas mais aprofundadas com mais de uma hora de duração. Anualmente, às vésperas da prova do Enem, os professores do canal ainda se reúnem para o Aulão Relashow.

