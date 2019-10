Exposições e gastronomia serão destaque na 3ª temporada do Luau na Samaúma

Começa nesta sexta-feira, 11, a programação que já é sucesso em Macapá, o Luau na Samaúma. Nesta terceira edição, o evento está recheado de oportunidades para os empreendedores e também para a população aproveitar todos os espaços com a família inteira. O ponto de encontro é aos pés da samaúma, no Araxá.

A programação conta com a charmosa Feira de Artesanato, venda de comidas típicas e foodtrucks, exposição e comercialização discos de vinil, exposição de objetos antigos, distribuição de mudas de plantas, simulador de impacto, feiras de produtos do campo, oficinas de minichefes, amostra de arte da galeria Art Amazon, tenda literária com exposição e comercialização de livros e declamações poéticas com a Alieap (Associação Literária do Estado do Amapá) e Movimento Poesia Boca da Noite.

O Luau na Samaúma é organizado pela Prefeitura de Macapá, Ministério Público Estadual e Sebrae.

Programação:

17h às 18h – contação de história com o Proler (Semed) e arte-educadores da CTMac;

18h- Discotecagem – Selecta Branks;

18h30- Banda da Guarda Civil Municipal de Macapá (GCMM);

19h- Cortejo produções artísticas;

19h30- Companhia de dança Aguinaldo Santos – Corpo & Movimento;

20h- Bebeto Nandes;

20h30- Sabrina Zahara;

21h- Osmar Júnior;

22h- Afro Brasil.

Cássia Lima

