Palestra e minicurso abordam sobre tecnologias de informação para acervos

Evento é uma realização do Programa de Pós-graduação em História e ocorre gratuitamente dias 2 e 3 de agosto, no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP).

O Programa de Pós-graduação em História (PPGH), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), promoverá evento sobre a aplicação de tecnologias da informação para a documentação de acervos de História e Memória. A palestra ocorrerá na próxima sexta-feira, 2 de agosto, às 18h30, no auditório do Centro de Estudos e Pesquisas da Amazônia (Cepa), campus Marco Zero do Equador (Macapá-AP). E o minicurso será realizado dias 2 e 3 de agosto, no Bloco de Engenharia Elétrica e Ciência da Computação, também no campus da capital amapaense.

A inscrição para a palestra será realizada no dia do evento. Para o minicurso, os interessados devem fazer inscrição prévia, por meio do formulário https://surveyheart.com/form/669bea26d426ba1a70baf4dd. Toda a programação tem entrada franca.

A palestrante será a Profa. Rosileide Costa, analista de dados, pós-graduada pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e em ciência de dados e big data pela Universidade Metropolitana de São Paulo.

O público-alvo da programação são acadêmicos da graduação e pós-graduação em História, historiadores, pesquisadores e estudantes dedicados à pesquisa e estudo da memória e História. Haverá certificado para os participantes.

O evento é uma realização do Programa de Pós-graduação em História (PPGH/Unifap), com apoio do colegiado do curso de História da Unifap e do grupo de pesquisa Centro de Estudos Religião, Religiosidade e Política Pública (Cepres).

Serviço

Palestra e minicurso “Tecnologias da informação para a documentação de acervos de História e Memória”.

Palestra: dia 2 de agosto de 2024, às 18h30, no auditório do Centro de Estudos e Pesquisas da Amazônia (Cepa), campus Marco Zero do Equador (Rod. Josmar Chaves Pinto, KM 02, bairro Universidade, Macapá-AP). Entrada franca e inscrição no dia e horário do evento.

Minicurso: dia 2 de agosto, de 14h às 18h, e 3 de agosto, de 8h às 12h e de 14h às 18h, no Laboratório de Computação 2 do Bloco de Engenharia Elétrica e Ciência da Computação, campus Marco Zero. Inscrição gratuita, no link https://surveyheart.com/form/669bea26d426ba1a70baf4dd.

