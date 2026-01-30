MPF recomenda que o Incra apresente cronograma para implementação do assentamento Vila Velha do Cassiporé no Amapá

Medida busca garantir a regularização fundiária para 160 famílias que aguardam a conclusão da demarcação de terras e o acesso a créditos

O Ministério Público Federal (MPF) enviou uma recomendação à Superintendência Regional do Incra no Amapá para que o órgão regularize, de forma efetiva, o Projeto de Assentamento (PA) Vila Velha do Cassiporé, localizado em Oiapoque (AP). A iniciativa de busca visa a omissão e a demora estatal que se arrasta desde a criação do assentamento, em 1999. O Incra tem agora o prazo de 30 dias úteis para apresentar um cronograma detalhado que inclui o levantamento ocupacional das famílias, o georreferenciamento de lotes e a concessão de créditos para os trabalhadores rurais.



A atuação do MPF foi motivada por reclamações da própria comunidade e de associações locais, que denunciaram a falta de demarcação de lotes e a ausência de títulos de domínio. Atualmente, cerca de 160 famílias vivem em situação de vulnerabilidade, sem acesso a créditos de fomento para produção, enquanto a região sofre a pressão de empresários que adquirem terras adjacentes, elevando o risco de conflitos fundiários. O MPF destaca que a demora excessiva esvazia o direito social à reforma agrária e fere o princípio da dignidade da pessoa humana.



Entre as medidas, fica a recomendação de que o Incra realize um estudo antropológico, uma vez que foi identificada a presença de comunidades quilombolas na área do assentamento. Segundo a recomendação, o georreferenciamento completo e a certificação das terras no Sistema de Gestão Fundiária (Sigef) são etapas indispensáveis ​​para dar segurança jurídica aos assentados e permitir que eles recebam investimentos públicos e infraestrutura básica.



Anteriormente, o Incra argumentou que a falta de recursos financeiros e de pessoal impediu o avanço dos trabalhos. No entanto, o MPF ressalta que a “reserva do possível” não pode ser usada como desculpa para a inércia do Estado em garantir direitos fundamentais. Por isso, a recomendação orienta que o Incra local solicite formalmente à sede nacional e aos ministérios competentes o reforço de verbos e de servidores necessários para o cumprimento das metas.



A Superintendência do Incra no Amapá tem o prazo de 15 dias para informar se acatará os termos da recomendação. O silêncio será interpretado como recusa, o que poderá levar o Ministério Público Federal a adotar medidas judiciais, como o auxílio de ações para obrigar a implementação das políticas públicas e a fixação de multas contra a autarquia.



Integra da Recomendação

Assessoria de Comunicação Social

Ministério Público Federal no Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...