Laços afetivos com familiares e amigos estão em alta

Os primeiros seis meses deste ano devem ser marcados pela emoção e pelo afeto. A explicação está no fato de Júpiter ter ingressado no signo de Câncer em 9 de junho de 2025, onde permanece até 30 de junho. Esse trânsito marca um ciclo de expansão emocional, acolhimento e crescimento interior, tanto no nível individual quanto coletivo.

Júpiter, conhecido como planeta da abundância e do crescimento, amplifica as características do signo de Câncer, tornando o emocional mais intenso e os laços familiares mais profundos.

pode ser um caminho para o autoconhecimento e para descobertas em relação ao outro.

Enquanto Júpiter representa a fé, a expansão e os aprendizados da vida, o signo de Câncer traz o acolhimento, as raízes emocionais e os vínculos afetivos. A junção dos dois é como um convite ao crescimento a partir das emoções, a expansão para o exterior, uma espécie de crescimento afetivo, emocional e espiritual, que nutre o que é essencial com confiança e

sensibilidade.

De acordo com a astróloga Cláudia Lisboa, Júpiter em Câncer nos ensina que crescer também é cuidar. Esse é o tempo de recuperar a fé na ternura, na intimidade e nos vínculos.

Astrologia: Período pode favorecer vínculos

A energia de Júpiter em Câncer traz à tona a sensibilidade e a valorização de vínculos que nutrem a alma. Com isso, é comum sentir necessidade de estar próximo de familiares, amigos e outras pessoas queridas; de criar um ambiente seguro e acolhedor para si e para os outros; de recuperar a crença no outro por meio da escuta e do afeto e de desenvolver sabedoria a partir das experiências emocionais.

Além disso, o período pode promover ou facilitar a conexão com as origens, visto que há uma necessidade de revisitar o passado, com o objetivo de fortalecer a identidade por meio do reencontro com as próprias raízes, uma busca por sentido naquilo que oferece acolhimento verdadeiro. Júpiter em Câncer pode ensinar que crescer não é apenas conquistar, é também pertencer. O trânsito planetário pode trazer uma vontade de cuidar mais de nós mesmos e dos outros,

buscando uma base sólida de segurança emocional.

Júpiter em Câncer traz o risco do excesso

Com Júpiter em Câncer, o afeto e a proteção ficam mais evidentes, mas se o excesso e o exagero estiverem presentes, os laços podem se transformar em apego, carência ou idealização de vínculos. Com isso, podem vir à tona sentimentos como nostalgia excessiva ou dificuldade de se desapegar do passado, expectativas irreais sobre segurança emocional, além de tendência a buscar conforto em excesso ou a evitar desconfortos necessários para crescer.

Para a astróloga, são esses desafios em forma de sentimentos que apontam o caminho da cura e da sabedoria emocional. Júpiter fala sobre dar um sentido para a vida, sobre encontrar um caminho, uma direção que se acredita que irá colaborar para que se torne uma pessoa melhor e evoluída.

Como desfrutar dessa época?

Para aproveitar o período de expansão emocional e acolhimento, sugerido por Júpiter em Câncer, é possível fortalecer laços familiares por meio de encontros; cuidar da casa e do ambiente pessoal, investindo em um espaço que ofereça paz e proteção; conectar-se às raízes.

Além disso, o período pode proporcionar o aprofundar-se no cuidado emocional, praticando o autocuidado; estando atento à alimentação, tendo em vista que Câncer rege o estômago e a nutrição; escutando a intuição; buscando um propósito mais profundo; e refletindo sobre o que as relações significam.

Júpiter e os signos

Uma pessoa com Júpiter em um signo mais pragmático, objetivo e racional, tende a seguir seu caminho com os pés no chão, com persistência e trabalho. Signos de Terra, como Capricórnio, Touro e Virgem, costumam ter uma visão mais prática e objetiva da vida. Já pessoas com Júpiter em um signo mais contemplativo e sensível, como os signos de Água, como Câncer, Escorpião e Peixes, são mais voltadas para a espiritualidade, para a sensibilidade e por caminhos não tão objetivos.

Pessoas sob os signos de Fogo, Áries, Leão e Sagitário, com Júpiter em seu signo, encaram a vida com calor e vitalidade. Já pessoas de signos de Ar, Libra, Aquário e Gêmeos, se desenvolvem a partir de sua curiosidade intelectual e interação com meio social.

