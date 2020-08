Caixa Tem pode ser usado para pagamento do Bolsa Família

Aplicativo hoje é pago na “boca do caixa” ou em caixas eletrônicos



O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse hoje (26) que o banco planeja usar o aplicativo Caixa Tem para fazer o pagamento aos beneficiários do Bolsa Família. “O Bolsa Família, até hoje, foi pago na boca do caixa e no ATM [caixas eletrônicos]. Vamos oferecer a conta digital, mas com tranquilidade, porque é um público mais sensível a essa questão de tecnologias”, destacou, durante coletiva virtual para apresentação dos resultados fiscais do banco no segundo trimestre

De acordo com Guimarães, a Caixa vai fazer essa migração como mais uma possibilidade aos beneficiários do programa, que poderão continuar utilizando os meios de saques tradicionais.

O Caixa Tem é um aplicativo de serviço sociais e transações bancárias que foi lançado em abril deste ano para o pagamento do auxílio emergencial do governo federal, em razão da pandemia de covid-19. Ele também está sendo utilizado para o saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Por meio do aplicativo é possível fazer pagamentos e transferências, fazer compras na internet utilizando o cartão de débito virtual, gerado gratuitamente no próprio aplicativo e, também, compras no comércio com um código gerado pelo lojista na própria maquininha do estabelecimento.

O presidente da Caixa explicou que todos esses produtos oferecidos de forma gratuita à população durante a pandemia de covid-19 serão mantidos. Além disso, novos produtos serão incluídos no Caixa Tem, como seguros, cartões e microcrédito.

“Este aplicativo é o nosso banco digital para menor renda, que é 90% da base de clientes da Caixa”, destacou Guimarães.

