Saúde anuncia parceria com Anvisa e indústrias farmacêuticas

Neste momento, representantes do Ministério da Saúde participam de entrevista online sobre estratégias de reabastecimento dos medicamentos de intubação para estados e municípios no enfrentamento à covid-19. Também será anunciada parceria com Anvisa e indústrias sobre informações, harmonização, estoques e distribuição.

Brasil lança nova estratégia para saúde mental durante a pandemia

O Ministério da Saúde anunciou ontem (24) um programa batizado de Mentalize. A iniciativa é voltada à promoção da saúde mental. Os representantes da pasta declararam que o intuito é reforçar esse tipo de atendimento diante de situações colocadas pela pandemia do novo coronavírus.

O programa abarcará a oferta de materiais e realização de atividades de sensibilização da população sobre a importância de cuidar de sua saúde mental e procurar avaliações caso identifique sintomas que possam indicar alguma condição que a pessoa possa ter desenvolvido.

Nesta semana, o Ministério da Saúde vai oferecer palestras e debates com profissionais como psicólogos e psiquiatras. Serão abordados temas de saúde mental de segmentos específicos, como crianças, idosos e trabalhadores.

As palestras virtuais serão transmitidas no canal do Youtube do Ministério da Saúde:

25/08 – 19h: Palestra online voltada para saúde mental das crianças e dos adolescentes. Temas: Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH); transtornos de aprendizagem; drogas lícitas e ilícitas; e o uso inadequado da internet e dos jogos eletrônicos.

26/08 – 19h: Palestra online com foco na saúde do trabalhador. Serão abordados assuntos relativos à depressão, ansiedade, Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) e Síndrome do Esgotamento Profissional.

27/08 – 19h – Palestra online sobre saúde do idoso. Temas: depressão e demência, o processo de envelhecimento e a reorientação da rotina diária.

Os debates serão intercalados com apresentações artísticas e lúdicas.

