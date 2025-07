Artistas de Macapá compartilham vivências artísticas na programação da Itinerância da Bienal das Amazônias

Roda de conversa sobre arte urbana, com Líber, “Xapiri-Curuocangô”, com Tatamirô Grupo de Poesia e “Madeira em Des-composição: frutos da causalidade”, com Igum Djorge, são as atividades desta semana

A Itinerância “Bubuia: águas como fonte de imaginações e desejos” tem promovido significativas trocas de experiências em Macapá (AP). Esta semana, o projeto realizado pela Bienal das Amazônias convida mais três artistas para se juntarem a programação da mostra itinerante e compartilharem suas vivências junto aos visitantes. A agenda de julho começa nesta terça-feira (1), às 19h, com uma roda de conversa sobre a arte urbana no Amapá, conduzida pelo artista visual Líber, na Central Única das Favelas.

A Itinerância Bubuia em Macapá tem Patrocínio Master de Nubank e Shell, além do apoio do Governo do Estado do Amapá. O Instituto Cultural Vale foi patrocinador máster da primeira edição da Bienal das Amazônias, e apoiador da iniciativa.

Artista visual da periferia, com trajetória iniciada no graffiti e na cultura hip hop, Líber mistura referências da arte indígena e oriental, trazendo para murais e telas a estética, os símbolos e a vivência das quebradas. Segundo o artista, a roda de conversa na Itinerância Bubuia atende a uma necessidade de falar sobre a arte urbana como linguagem periférica e arte-política, com reflexões sobre o mercado da arte, estética de rua e ancestralidade.

“Vou abordar três pontos sobre a forma que podemos desenvolver e criar perspectivas dentro da periferia através da arte. Acredito que vai ser interessante para algumas pessoas compreenderem melhor sobre meu trabalho e a forma que acredito que a arte é transformação na vida das pessoas”, antecipa.

Inspirado na performance poética “XapiriCuruocangô 5.0”, um poema sonoro verbivocovisual, o grupo de poesia Tatamirô, representado por Adriana Abreu e Herbert Emanuel, irá ministrar um workshop para ativar os sentidos através da poesia sonora e visual, em conexão com a Amazônia, na companhia do percussionista Ton Quadros. A programação será realizada no Centro de Educação Profissional em Artes Visuais Cândido Portinari, nesta sexta-feira (4), às 15h30.

Adriana Abreu conta que o tema da programação também foi motivado pela importância de reconhecer a escuta e a voz dos povos indígenas como os legítimos guardiões do conhecimento, essencial para a sobrevivência da humanidade e do próprio planeta.

“O público pode esperar uma experiência imersiva, sensorial e participativa. Não é apenas assistir, mas cocriar. Eles vivenciarão processos poéticos inspirados em rituais indígenas, experimentarão linguagens artísticas diversas (escrita, som, visual, digital) de forma lúdica e significativa”, garante.

O Ilustrador e artista plástico Igum Djorge conclui a primeira de atividades do mês de julho com o workshop “Madeira em Des-composição: frutos da causalidade”, no sábado (5), às 15h. O artista explica que a programação parte da ideia de que a pintura pode ser viva, mutável e sensível ao acaso, assim como os corpos e os ecossistemas que habitamos.

Igum Djorge antecipa que durante o workshop de pintura experimental em madeira reaproveitada, os participantes irão criar obras abertas à ação do tempo, valorizando a decomposição pareidolia como estética e processo. O trabalho continua fora da oficina, ganhando camadas com o acaso.

“Espero que a programação crie conexões sensíveis entre artistas, territórios e linguagens diversas. A itinerância da Bienal é uma chance de trocar experiências com públicos de contextos diferentes. Estou animado para ver como cada participante vai se relacionar com os materiais — em vez de aprender uma técnica para “dominar”, o foco aqui é escutar a matéria e aceitar o imprevisível”, resume Igum.

A Itinerância Bubuia em Macapá (AP) pode ser visitada no Centro de Educação em Artes Visuais Cândido Portinari até o dia 8 de agosto, com entrada gratuita. Acompanhe a programação completa no site: www.bienalamazonias.org.br ou no Instagram: @bienalamazonias

SERVIÇO

Roda de conversa “Arte urbana no Amapá: da palafita ao asfalto”, com Líber

Entrada gratuita

Dia: 1 de julho de 2025

Hora: 19h

Local: Central Única das Favelas – CUFA Amapá – R. São José, 1500 – Central, Macapá

Workshop “Xapiri-Curuocangô 5.0: Experimento Verbivocovisual – com Tatamirô Grupo de Poesia – Adriana Abreu e Herbert Emanuel

Inscrições gratuitas: https://docs.google.com/forms/d/1_ff7osf6lvucVe1AxMHd-rza_ouVgqDVO8pSNNNHIgw/edit

Dia: 4 de julho de 2025

Hora: 15h30

Workshop “Madeira em Des-composição: frutos da causalidade”, com Igum Djorge

Inscrições gratuitas: https://docs.google.com/forms/d/1A5NFImQ6neKn2N0H3_p9GZytrRB6bFx04kl_MtT12UI/edit

Dia: 5 de julho de 2025

Hora: 15h

Local: Centro de Educação Profissional em Artes Visuais Cândido Portinari – Rua Rio Purús, nº 260 – Perpétuo Socorro – Macapá

Fotos:

Igum Djorge, foto: Karina Bratrini

Liber, foto: Nick Martinez

Tatamirô Grupo de Poesia, foto: Ianca Moreira

Atendimento à imprensa; Mary Paes (96) 99179-4950

Curtir isso: Curtir Carregando...