Macapatur fará cadastro de guias turísticos e turismólogos

O Instituto Municipal de Turismo (Macapatur) iniciará nesta segunda-feira, 6, o cadastro de guias turísticos e turismólogos da capital. O trabalho faz parte da primeira etapa de ordenamento dos profissionais do município. O objetivo é fazer um levantamento dos trabalhadores deste setor em Macapá.

Em um segundo momento será feito o credenciamento para, posterior, capacitação. “Nossa finalidade é organizar o setor em Macapá. Esse é o primeiro momento de prospecção do mercado. A intenção é saber quantos profissionais dessa natureza tem na cidade e organizá-los”, frisa o diretor-presidente do Macapatur, Paulo Brito.

Os profissionais podem fazer o cadastro das 8h às 13h, munidos dos seguintes documentos pessoais: RG, CPF e comprovante de residência. O cadastro ocorrerá de 6 a 17 de maio, no prédio do Macapatur, localizado na Avenida FAB, esquina com a Rua Paraná, nº 2395 B, no bairro Santa Rita.

Cássia Lima