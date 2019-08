Programa Fala Amazônia trata da morte do Cacique Emyra Wiajãpi

E no programa Fala, Amazônia! nosso tema é INDÍGENA ! Vamos dar voz ao povo Wajãpi para contar sua versão sobre o assassinato do cacique Emyra Wajâpi que ocorreu na Terra Indígena no dia 22 de julho.

Também divulgar a agenda do Encontro de Resistências: Terra, Território e Bem Viver, com a participação de Nara Baré, Diretora da Coaib, e o evento “A música dos Povos Originários do Brasil” que acontece esta semana no Sesc Amapá.

Além do giro de notícias e da agenda cultural da semana! Sintonizem na 96,9FM às 13h pelo Facebook através do #falaamazonia, #96.9FM, chicoterra.com Fala, Amazônia! Sua voz trazendo mudança!

Acompanhe Clicando aqui



Curtir isso: Curtir Carregando...