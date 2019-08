Esculturas de seres lendários da Amazônia são expostas em Feira de Manaus

Uma exposição de esculturas de seres lendários que fazem parte do folclore amazônico, realizada pelo artista visual Emerson Munduruku, promete encantar o público que visitar a 14ª Feira da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), neste domingo (11). O evento ocorre das 8h às 19h, na sede da organização, localizada na Rua Álvaro Braga, 351, bairro Parque 10. A entrada é gratuita.

As obras, que já estiveram no Largo São Sebastião durante a Virada Sustentável Manaus 2019, dão forma às seguintes lendas amazônicas: a Mãe da Mata, uma entidade protetora da fauna e da flora que se materializa em forma de mulher para manter o equilíbrio das florestas amazônicas; o Mapinguari, um ser gigante, peludo, que habita em meio à floresta; e a Cobra Boiuna, uma cobra que cresce de forma gigantesca e abandona a floresta, passando a habitar a parte profunda dos rios da região.

Segundo Emerson Munduruku, a proposta da exposição Circuito Encantado de Esculturas, realizada com apoio da FAS, é resgatar o interesse pelos saberes tradicionais dos povos amazônicos. “A Amazônia é um cenário cercado por símbolos que compõem a memória e o imaginário das populações locais relacionando a fauna e a flora. Esse conhecimento ancestral vem perdendo espaço na contemporaneidade. Por isso, é cada vez mais importante promover uma reaproximação das pessoas que vivem na cidade com os seres da floresta e com a floresta em si”, afirma.

Exuberantes no tamanho e nas formas, as esculturas chamam atenção pela utilização de materiais não convencionais, como folhas, sementes, raízes, madeiras, entre outros produtos orgânicos coletados em viagens feitas ao interior do Estado. Na confecção das obras, Emerson teve como assistente de produção o artista João Danillo.

“É um trabalho que gera bastante identificação. Durante o período que ficou exposto no Largo São Sebastião, as pessoas interagiram, fizeram selfies, se reconectaram com as lendas”, conta.

Emerson, que também é biólogo, é conhecido internacionalmente por suas performances como Uýra Sodoma, uma drag queen que expressa em sua estética o híbrido entre a cidade e a floresta. Foi com a personagem que o artista iniciou sua trajetória criativa na abordagem de temas como a preservação ambiental, com trabalhos divulgados em veículos da França, Estados Unidos e Inglaterra.

A feira

A Feira da FAS é um evento de economia criativa que busca construir uma “ponte” entre o pequeno empreendedor e o público, bem como estimular o consumo consciente e promover o acesso gratuito à cultura.

Nesta edição, além de expositores de gastronomia, variedades e jardinagem, a feira terá a participação de 30 empreendedoras indígenas que levarão para exposição e venda produtos artesanais como utensílios de cerâmica e madeira, colares, brincos, pulseiras, quadros, bolsas, cestos, entre outras peças que retratam costumes, tradições e demais referências culturais do Estado.

A programação do evento também inclui atrações musicais, aula de yoga, prática de esportes, teatro e dança, brincadeiras e atividades lúdicas de educação ambiental para crianças, entre outras ações culturais.

