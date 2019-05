Livro de Euclides Farias foi lançado em Belém na Casa da linguagem

O lançamento do livro póstumo “RIR É O MELHOR CORRETIVO” do jornalista Euclides Farias, se tornou o acontecimento literário da semana, em Belém.

A obra que reúne 45 crônicas escritas por ele, foi lançada na noite desta quarta-feira, 8, na Casa da Linguagem. O público foi recebido com um show de MPB comandado pelo percussionista Paulinho Assumpção e Banda, em homenagem ao autor.

Também foi possível acompanhar uma exposição das ilustrações da obra de autoria do cartunista JBosco Azevedo e de fotografias que Euclides Farias produzia, por hobby, nas horas vagas.

O evento literário reuniu jornalistas amigos de profissão, familiares e amantes da boa literatura. O jornalista Paulo Roberto Ferreira, relembrou um pouco da convivência com o amigo com quem trabalhou junto nos anos 1980 no jornal O Liberal.

Assista no FaceBook:

https://www.facebook.com/chicoterra.ap/videos/3253657304773241