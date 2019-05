Cursos gratuitos: 7 plataformas ofertam aprendizado online de Libras

Conhecimento fundamental para inclusão de surdos

Uma oportunidade para quem entende a importância de conhecer a Língua Brasileira de Sinais (Libras). Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil possui ao menos 10 milhões de pessoas surdas. Portanto, difundir o conhecimento sobre a Libras é fundamental para inclusão social. Confira abaixo as melhores plataformas para aprender libras online:

Escola Virtual do Governo (EVG)

Com carga horária de 60 horas, o curso de Libras gratuito da EVG conta com material didático, guias práticos e conteúdo diversificado sobre a linguagem de sinais. Para quem conclui a formação é disponibilizado um certificado da Escola Nacional de Administração Pública (Enap). A inscrição é online pelo site da EVG.

USP – Universidade São Paulo

O curso de Libras gratuito da USP é um dos mais conhecidos e não exige cadastro para acesso às aulas. O conteúdo está disponível no site e-disciplinas da universidade e aborda a língua de sinais, a surdez, educação de surdos e a cultura surda. O curso é composto por videoaulas, apostilas e exercícios. A formação não oferece certificado.

GINEAD

O Instituto Nacional de Ensino a Distância oferece o curso básico de Libras com carga horária de 50 horas. Os inscritos no curso terão acesso a aulas sobre o que é surdez, apresentação a Libras, variações linguísticas, o alfabeto brasileiro de sinais, além dos sinais para família, cores, animais, etc. A inscrição acontece pelo site do Ginead, mas o certificado é emitido mediante pagamento de uma taxa estabelecida pelo instituto.

SESI – Serviço Social da Indústria

Por meio do portal online do Sesi (Serviço Social da Indústria) é possível realizar a inscrição no curso de Libras com certificado gratuito de 40 horas. O conteúdo programático aborda as noções básicas da Língua Brasileira de Sinais, aspectos históricos e legais, além de questões gramaticais da Libras.

Aplicativo Hand Talk

Disponível para Android e iOS, o Hand Talk é um aplicativo que conta com diferentes funcionalidades. Entre elas é possível que o usuário tenha um tradutor de voz e texto para libras. Além disso, o app possui um intérprete virtual chamado de Hugo que ensina termos em libras para profissões, saudações, sinais, cores, números, etc.

Cursou

O Cursou é um site que reúne diferentes cursos online e gratuitos em diferentes áreas do conhecimento. Na plataforma é possível encontrar cursos de Libras com e sem certificado. As formações são fáceis e rápidas e têm como objetivo oferecer acesso livre ao aprendizado em diferentes categorias. Para ter acesso aos cursos realize a inscrição gratuita no portal Cursou.

Librazuka

O Librazuka é um aplicativo que tem como objetivo contribuir com a difusão do entendimento sobre a linguagem brasileira de sinais. Disponível para Android e iOS, a plataforma possui conteúdo lúdico e linguagem simples para facilitar o aprendizado.



Agência Educa Mais Brasil